Литовцы мира: "паспорт литовца" вместо гражданства не заменит настоящий документ

Заседавшая на этой неделе в парламенте Комиссия парламента Литвы и ВОЛ приняла резолюцию, оценивающую инициативу "паспорта литовца".

"Обращая внимание на то, что до референдума по сохранению литовского гражданства остался лишь месяц, комиссия считает, что "паспорт литовца" не является подходящей формой узаконивания связи с государством для литовцев, проживающих за границей", – заявил в пятницу на пресс-конференции в парламенте, зачитавший документ представитель ВОЛ из польского Пуньска Томас Марцинкявичюс.

Вместе с представителями эмиграции и членами парламента комиссия призвала президента, сейм и правительство "приложить все усилия для того, чтобы было узаконено сохранение литовского гражданства после получения гражданства другой страны".

Представитель ВОЛ из США Лаура Вилджюнайте отметила, что "все чаще слышны предложения в качестве альтернативы узаконить "паспорт литовца".

"ВОЛ много раз высказывалась, что это неподходящая форма, это не документ, который доказывает связи с государством", – сказала Вилджюнайте.

Чтобы изменить конституционную статью о гражданстве, нужно, чтобы на референдуме за это высказалось более половины всех имеющих право голоса граждан, то есть около 1,3 млн. избирателей.

12 мая вместе с президентскими выборами в Литве состоится референдум о расширении института двойного гражданства.

На референдуме будет задан вопрос, согласны ли избиратели сохранить двойное гражданство тем, кто уезжает на постоянное жительство в страны, соответствующие "критериям евроатлантической интеграции". Конкретные страны будут установлены законом.

Сейчас двойное гражданство, за некоторыми исключениями, не разрешается иметь эмигрантам, уехавшим из Литвы после восстановления независимости и получившим гражданство другой страны.

Несколько лет назад правящие зарегистрировали в парламенте предложение в качестве альтернативы двойному гражданству ввести институт "паспорта литовца".

Согласно проекту, "паспорт литовца" предоставил бы эмигрантам некоторые права, которыми обладают граждане, однако владелец такого документа не смог бы баллотироваться на выборах и голосовать, за исключением участия в муниципальных выборах.

У обладателей "паспорта литовца" было бы право в упрощенном порядке восстановить или получить гражданство Литвы, а также вернуть его, возможность приезжать и постоянно проживать в стране, право на льготы в сфере образования.