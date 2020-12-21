Литовцы из Великобритании всеми возможными способами пытаются вернуться на родину

"Часть людей действительно очень болезненно это восприняла, было много стресса и эмоций, некоторые люди все же поехали в аэропорт. Были и те, кто отправился в аэропорт, не почитав полученные сообщения об отмене рейсов, они все это узнали прямо в аэропорту", – сказала Черняускайте.

По ее словам, некоторые ищут последнюю возможность вернуться в Литву через другие страны, интересуются даже возможностью уехать на грузовых тягачах.

"В нашей группе интересовались, можно ли уехать на фурах, которые везут в Литву продукты. Сейчас и паромы и евротоннель закрыты на 48 ч., Франция решает, что . Некоторые люди ждут. Другие в последнюю минуту пытаются улететь через те страны, которые не закрыты, но билеты есть не у всех, многие люди в стрессе", – сказала Черняускайте.

Она обратила внимание на то, что больше всего неудобств у тех, кто ненадолго приехал в Великобританию по делам, но в незавидном положении и те эмигранты, которые планировали поехать на родину.

"Те, кто хотел лететь на Рождество, спокойно реагируют, они смирились. (…) У этих людей не такой стресс, как у тех, кто приехал ненадолго, по работе или по бизнесу на неделю, на несколько дней", – сказала Черняускайте.