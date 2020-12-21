aA
После того как ряд стран ограничил сообщение с Великобритании из-за распространения нового штамма коронавируса, председатель литовской общины в Англии Альвия Черняускайте сказала, что эти решения вызвали немало хаоса и стресса у литовцев, которые планировали ехать на родину, пишет Žinių radijas.
Литовцы из Великобритании всеми возможными способами пытаются вернуться на родину
© DELFI / Tomas Vinickas

"Часть людей действительно очень болезненно это восприняла, было много стресса и эмоций, некоторые люди все же поехали в аэропорт. Были и те, кто отправился в аэропорт, не почитав полученные сообщения об отмене рейсов, они все это узнали прямо в аэропорту", – сказала Черняускайте.

По ее словам, некоторые ищут последнюю возможность вернуться в Литву через другие страны, интересуются даже возможностью уехать на грузовых тягачах.

Статьи по теме:
Профессор не сомневается: новая форма COVID-19 придет в Литву, ограничение полетов не поможет  (29)
Новый более заразный штамм коронавируса обнаружен и в Италии  (2)

"В нашей группе интересовались, можно ли уехать на фурах, которые везут в Литву продукты. Сейчас и паромы и евротоннель закрыты на 48 ч., Франция решает, что . Некоторые люди ждут. Другие в последнюю минуту пытаются улететь через те страны, которые не закрыты, но билеты есть не у всех, многие люди в стрессе", – сказала Черняускайте.

Она обратила внимание на то, что больше всего неудобств у тех, кто ненадолго приехал в Великобританию по делам, но в незавидном положении и те эмигранты, которые планировали поехать на родину.

"Те, кто хотел лететь на Рождество, спокойно реагируют, они смирились. (…) У этих людей не такой стресс, как у тех, кто приехал ненадолго, по работе или по бизнесу на неделю, на несколько дней", – сказала Черняускайте.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Министр транспорта Литвы призывает жителей отказаться от поездок (104)

Министр транспорта и сообщения Литвы Марюс Скуодис...

Новый штамм коронавируса: что мы о нем знаем? (5)

Быстрое распространение нового штамма коронавируса...

С понедельника в Литве введен запрет на авиасообщение с Англией (66)

Из-за распространения нового штамма коронавируса в...

Европа усиливает ограничения из-за мутации коронавируса в Великобритании (8)

Бельгия прерывает воздушное и железнодорожное...

TOP новостей

Правительству Литвы предлагают ограничить количество людей в автомобиле, следующем в другой муниципалитет (92)

21 декабря состоялось первое заседание правительства...

Aleksejus Navalnas Aleksejus Navalnas

Навальный рассказал, как позвонил своему отравителю, и тот "фактически признался" ему в попытке убийства (223)

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал...

Литовцы из Великобритании всеми возможными способами пытаются вернуться на родину (14)

После того как ряд стран ограничил сообщение с...

Vakcina nuo COVID-19 Infektologas, LSMU profesorius Alvydas Laiškonis

Профессор не сомневается: новая форма COVID-19 придет в Литву, ограничение полетов не поможет (29)

На прошлой неделе сообщалось о том, что в...

Президент Литвы: необходимо ужесточать политику карантина (63)

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник...