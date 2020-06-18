Литовцы хотели бы отдыхать на родине, но у соседей в 4 раза дешевле

Представитель юрмальской гостиницы Hotel Jūrmala SPA Кристин Штала-Була в пресс-релизе отмечает, что в этом году интерес литовцев к отдыху в Латвии вырос почти в три раза. Если раньше в гостинице было 7% всех гостей были постояльцы из Литвы, то сейчас - 17%.

"Мы гостеприимно встречаем отдыхающих из всех стран, особенно рады интересу со стороны литовцев. После пандемии мы делаем постояльцам привлекательные предложения", – сказала она.

Штала-Була сказала, что в июне гостиница заполнена на 30%, oрастут заказы на июль и август.

"Мы заметили, что 300 км до Юрмалы для литовцев - не проблема, к нам они приезжают за 3-4 ч. В Латвии пляж широкий, двухместный номер в 4-звездочной гостинице стоит 87-123 евро. За эти деньги предлагаем завтраки и банный комплекс", – сказала Штала-Була.

Представитель агентства Kelionių panorama Кристина Граужинене подтвердила, что литовцы интересуются отдыхом у соседей.

"Из-за пандемии многие литовцы стали интересоваться отдыхом в Литве, Латвии и Польше. Людям кажется безопаснее поездка на небольшое расстояние. Однако важен и экономический вопрос – в этом году разница в ценах существенная", – сказала специалист.

Анализ цен на курортах Балтийского моря показал, что на выходные на Ивана Купалы отдых с 4 ночевками в 4-звездочной гостинице в Польше (Сопот) или Латвии (Юрмала) стоит почти в 4 раза дешевле, чем в Паланге. Например, в Юрмале в 4-звездочной СПА-гостинице отдых обойдется в 235 евро на человека.

В Сопоте еще дешевле – 169 евро. А в Паланге такой же по качеству отдых будет стоить 165 евро в сутки или 660 за четыре ночевки.

"Жители Литвы интересуются отдыхом в своей стране, но ограниченность бюджета приводит к тому, что большая часть клиентов выбирает более дешевый вариант у соседей", – подытожила Граужинене.

"В отличие от соседей наше взморье небольшое. Кроме того, строительство гостиниц на берегу ограничено, новых комплексов мало и конкуренция небольшая, это и объясняет более высокие цены", – заметила она.