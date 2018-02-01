По сообщению компании, в прошлом году потребление электроэнергии в стране было максимальным с 1992 года.
В прошлом году потребление электроэнергии в Литве выросло во всех секторах, за исключением транспортного: сельскохозяйственный сектор потребил на 4,4% больше, чем в 2016 году, промышленные предприятия увеличили потребление на 3,9%, население – на 2%, а сектор услуг – на 1,8%.
В среду компания по распределению электроэнергии и газа Energijos skirstymo operatorius (ESO) сообщила, что ее клиенты в прошлом году потребили 9,2 ТВт·ч, что на 2,7% больше, чем в 2016-ом. 70% потребленной электроэнергии использовали бизнес-клиенты ESO, а оставшуюся часть - население.
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