В 2017 году потребление электроэнергии в Литве было рекордным - оно составило 10,76 тераватт-часов (ТВт·ч), что на 2,8% (почти на 0,3 ТВт·ч) больше, чем в 2016 году, сообщает оператор электропередающей системы Litgrid.
Electricity
© DELFI / Audrius Solominas

По сообщению компании, в прошлом году потребление электроэнергии в стране было максимальным с 1992 года.

В прошлом году потребление электроэнергии в Литве выросло во всех секторах, за исключением транспортного: сельскохозяйственный сектор потребил на 4,4% больше, чем в 2016 году, промышленные предприятия увеличили потребление на 3,9%, население – на 2%, а сектор услуг – на 1,8%.

В среду компания по распределению электроэнергии и газа Energijos skirstymo operatorius (ESO) сообщила, что ее клиенты в прошлом году потребили 9,2 ТВт·ч, что на 2,7% больше, чем в 2016-ом. 70% потребленной электроэнергии использовали бизнес-клиенты ESO, а оставшуюся часть - население.

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