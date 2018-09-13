Правда, Министерство сельского хозяйства намерено вернуть фермерам деньги за эти справки из госбюджета, т.е. за счет налогоплательщиков.

В этом году, когда посевы пострадали в результате засухи, теоретически за такими справками могут обратиться тысячи фермеров. Правда, пока фермеры не спешат – до вчерашнего дня выдали 19 таких справок.

"Уже в прошлом году, когда надо было получить справку из-за нанесенного ливнями ущерба, мы говорили, что надо менять порядок выдачи и стоимость таких справок. Сегодня их выдают в соответствии с постановлением правительства от 1997 г., справки выдает ассоциация Литовских палат торговли, промышленности и ремесел и установлена цена – 200 литов. Позже они сами, приняв внутреннее постановление установили новую цену - 200 евро", – возмущается Йонас Свидерскис, директор Литовских сельскохозяйственных компаний.

Он предлагает, чтобы справки могли выдавать районные сельскохозяйственные отделы, чтобы немного упростили порядок.

"Мы не работаем ради прибыли, нам надо прожить. Наш совет принял решение изменить плату с 200 литов на 200 евро. Мы нуждаемся в юридических консультациях, мы должны платить зарплаты людям, выдающим такие справки.

Кроме того, когда приносят документы, приходится запрашивать дополнительные данные, иногда выезжать на место, считать, какой ущерб был нанесен урожаю", – объясняет происхождение нынешней стоимости справки гендиректор Литовской палаты торговли, промышленности и ремесел Римантас Шидлаускас и уверяет, что цены пока менять не планируют. Кроме того, за два года было выдано всего 40 таких справок, это несущественные доходы для палаты.

Фермеры предлагают в корне изменить порядок выдачи таких справок.

"Сельскохозяйственные отделы содержит государство, есть Национальное агентство платежей, которое проверяет посевы и состояние полей. ни могли бы выдавать такие справки за символическую плату в несколько десятков евро. Палата просто зарабатывает на этом", – считает Свидерскис.

Для получения справки сам фермер должен предоставить 4 справки, на основе которых ее составляют. Свидерскис считает, что фермеры не спешат за справками, поскольку они напуганы.

"Справка стоит 200 евро, за нее компенсируют деньги, но от выполнения обязательств фермера никто не освобождает", – сказал вице-министр сельского хозяйства Венантас Грицюнас.