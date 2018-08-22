ДТП произошло в Купишкском районе. На дорогу внезапно выскочила косуля. После удара открылся капот и выбил ветровое стекло. Мужчина не справился с управлением, автомобиль съехал на обочину и несколько раз перевернулся. Девушку из машины доставали спасатели, но спасти ее жизнь не удалось.

После ДТП Шлейкус был поражен: он купил новый автомобиль в надежде на его безопасность, однако во время ДТП ни одна из 8 подушек безопасности не сработала.

"Столько ударов, и не одна подушка безопасности не сработала. Уже после столкновения с косулей должны были сработать, а был ведь еще удар о землю, машина перевернулась – и ничего", – рассказал Шлейкус.

В свидетельстве о смерти дочери сказано, что причина смерти – перелом костей черепа. Выяснилось, что девушка ударилась головой как раз в то место, где должна была сработать шторка, которая, вероятнее всего могла бы спасти жизнь девушки.

Шлейкус заметил, что скорость была небольшой, поскольку как раз перед этим местом стоял радар. Да и не в скорости проблема, а в том, что в новой машине не сработала ни одна подушка безопасности.

Шлейкусы купили новый автомобиль Toyota CH-R три недели назад. До ДТП семья проехала на нем 3000 км. По словам собеседника, когда он ездил на ней в Вильнюсе, машина произвела хорошее впечатление, все системы безопасности работали отлично.

Автомобиль Шлеикусы купили в паневежском представительстве Toyota в компании Auresa. Глава компании Марюс Гоштаутас сказал DELFI, что CH-R был выбран из экспозиции.

"Это был совершенно обычный автомобиль, доставленный на экспозицию, с пробегом 5-7 км. Столько он проехал от автовоза до салона", – сказал Гоштаутас.

По его словам, в практике компании это первый случай, когда погибает человек, ехавший в проданном ими автомобиле. Гоштаутас сказал, что не может быть и речи о том, что машина могла быть повреждена или участвовала в ДТП. Поскольку если подобное случается, страховая компания оплачивает ремонт, но салон получает всю информацию и имеет право отказаться от такого дефектного транспортного средства.

Сейчас автомобиль CH-R Шлейкусов охраняет полиция, выясняются причины несчастья. Собеседник портала заявил, что намерен выяснить, почему в авто не сработали подушки безопасности.

"Когда спасатели резали автомобиль, чтобы вытащить дочь, они удивленно заметили, что подушки безопасности в положенном месте не было вообще. Но все произошло очень быстро, я не эксперт в этой сфере, не могу сказать, должна ли срабатывать подушка во время разрезания металла, ведь машина не была заведена", – сказал Шлейкус.

Он намерен сначала связаться с импортером Toyota и потребовать документы на происхождение, приобретение и производство автомобиля. Потом он намерен обращаться к юристам и привлечь независимых экспертов из-за рубежа, которые помогли бы ответить на все волнующие его вопросы.

"Наша семья получила немало сообщений, люди пишут из США, есть среди них и владеющие японским языком, юристы. Представительство Toyota сказало, что после расследования в полиции они могут провести свое расследование в нескольких литовских центрах. Но как они сами могут исследовать свой автомобиль? Можно ли такое расследование считать объективным?" – сомневался Шлейкус.

Мужчина живет и работает в Швеции. Сейчас он намерен увезти туда и всю свою семью, включая сына, который должен был учиться в Вильнюсе. По его словам, после такого происшествия он не может оставить здесь своего ребенка, хочет, чтобы вся семья была вместе.

Автомобили Toyota в страны Балтии импортирует действующая в Эстонии компания Toyota Baltic AS. Представитель компании Лииси Койвумаги сказала DELFI, что компания приносит семье свои искренние соболезнования в связи с утратой близкого человека.

"Безопасность клиентов и качество продукции - наш главный приоритет. Мы связались с литовской полицией и готовы к всестороннему сотрудничеству и оказанию помощи в ходе расследования. Однако пока все детали происшествия нам неизвестны, поэтому подробно комментировать ситуацию мы не можем", – сказала Койвумаги.