Когда у жителя Мажейкяй Саулюса Маскалюнаса угнали Nissan Qashqai, страховщики заявили, что такой автомобиль никому и даром не нужен (автомобилю был всего год).
Страховщики подали заявление в полицию и во всем обвинили владельца автомобиля.
"Эта компания с самого начала выкручивалась от выплаты страховки. Сразу сказали, что такую машину как Nissan Qashqai, даже если ей всего год, никто не угоняет и даром не берет – вы сами угнали и все сделали", – рассказал журналистам LNK мужчина.
Он не скрывал, что для того, чтобы доказать, что он прав, ему пришлось пройти освидетельствование на детекторе лжи.
Но этим все не закончилось. Когда мужчина убедил страховщиков, что сам свой автомобиль не угонял, ему выплатили лишь часть страховки. Вместо 17 000 евро ему заплатили 8500 евро.
Страховая компания согласилась выплатить такую сумму, поскольку машину угнали с документами.
Тогда мужчина обратился в суд, заявив, что страховка Kasko уменьшена наполовину необоснованно и попросил взыскать с компании оставшуюся сумму.
Верховный суд Литвы подтвердил, что страховая компания незаконно уменьшила выплату владельцу угнанного Nissan Qashqai, а клиента об условиях страхования информировали недостаточно исчерпывающе.
Однако это еще не конец в этой тяжбе. Часть дела вернули в суд низшей инстанции, который будет решать, вернуть владельцу авто деньги или нет.
По словам специалиста, таких дел не было бы, если бы страховые компании правильно информировали клиентов об условиях, а клиенты были бы внимательнее при заключении договора.
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