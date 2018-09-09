"Как минимум через месяц сможем комментировать", – сказал BNS начальник Литовской дорожной полиции Витаутас Грашис, отвечая на вопрос, есть лис система выявления нарушителей.
В Литве уже больше недели действую 25 таких радаров.
"Сейчас установленные нарушения поступают в архив, а Департамент чтобы передавать эти данные полиции. Когда данные обработают, полиция будет знать, сколько нарушителей было зафиксировано", - сказал BNS представитель Литовской дирекции автомобильных дорог Эдуардас Гринавяцкас.
Дирекция отвечает за качество работы этих радаров. Все действующие на дорогах Литвы радары застрахованы, поскольку в Литве фиксировали немало случаев уничтожения радаров вандалами.
25 радаров, фиксирующих среднюю скорость на определенном участке, раньше только накапливали данные о нарушениях, а сейчас передают их в регистр административных нарушений. Это значит, что нарушителей ждут штрафы.
Принцип действия радаров, фиксирующих среднюю скорость движения, прост: один детектор фиксирует скорость и время в начале отрезка, а другой – те же данные в конце отрезка. Система подсчитывает среднюю скорость движения авто на этом участке. Если она превышена, то нарушителя ждет штраф.
Перед каждым таким отрезком пути будут установлены предупреждения, информирующие о таких радарах и о том, какой участок пути они охватывают.
По данным Литовской дирекции автомобильных дорог, больше всего таких радаров – по 6 – оборудовано под Вильнюсом и Паневежисом, по 4 – около Пренай и Мариямполе.
Литовская дирекция автомобильных дорог отмечает, что цель таких комплексов - не наказание, а обеспечение безопасности, поскольку превышение скорости - одна из основных причин ДТП.
По предварительным данным, около 70% всех ДТП в Литве происходят по причине превышения скорости.
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