Согласно подсчетам, на создание такой системы требуется около 380 000 евро. По словам Мисюнаса, на эти деньги купят новые серверы, увеличат возможности департамента информатики и связи, наймут специалистов, которые будут контролировать систему нарушений ПДД.

Расширить возможности системы необходимо, поскольку с появлением системы автоматической рассылки штрафов, увеличится чувствительность радаров.

По подсчетам Мисюнаса, ежегодно фиксируют 200 000 случаев превышения скорости. Он заметил, что если барьер толерантности стационарных и мобильных радаров снизить, то нарушений было бы больше.

"Когда мы говорили о большом количестве нарушений, которые фиксировали радары, измеряющие среднюю скорость, там была установлена нулевая толерантность. Но и без этого полиция едва успевает составлять протоколы, поскольку сейчас все их составляют, собирают данные, высылают по почте. Вся работа выполняется вручную. Ранее, когда через полгода истекал срок давности, часто едва успевали вовремя выслать протокол и назначить штраф. Сейчас этот срок - два года, весь процесс нередко растягивается на полгода", – сказал министр.

В результате штраф не выполняет превентивную функцию, считает Мисюнас, а только злит водителя, который уже успел забыть о нарушении.

По словам Мисюнаса, пока не решено, на сколько снизят барьер толерантности. Но заметил, что речь не идет о 0 степени.

"Иногда спидометр автомобиля показывает неточные данные, резина другая. Я думаю, логично реагировать тогда, когда допустимая скорость превышена на 10 км/ч и больше чем. Это было бы нормальным", – сказал министр.

Вместе с тем хотят пересмотреть сеть дорог и допустимую скорость на них. По словам Мисюнаса, время идет, автомобили становятся безопаснее, улучшились дороги, поэтому можно увеличить допустимую скорость. И наоборот, на дорогах, где часто случаются ДТП, есть другая опасность, снизить ее.

"Поэтому, повысив допустимую скорость на безопасных дорогах, снизив толерантность, внедрив систему автоматического составления и отсылки протокола, мы добьемся положительных результатов. С одной стороны нарушители быстрее будут получать штраф, смогут сделать выводы, а после повышения допустимой скорости, те, кто ездил на скорости 100 км/ч там, где допустимая - 90 км/ч, даже не будут превышать скорость", – сказал Мисюнас.

Министр сказал, что автоматическая система составления и рассылки протоколов позволит быстрее вручить процессуальные документы тем, кто пользуется эл. почтой.

"Проще говоря, уведомления по почте будут получать все, кто, например, хотя бы раз заполнял электронный вариант декларации доходов или высылал госведомствам документы", – сказал Мисюнас.

По его словам, система будет показывать, прочитано ли письмо на эл. почте, если оно прочитано, считается, что документ вручен. Штраф за ПДД - это первый шаг, по мнению Мисюнаса, в будущем такая электронная переписка между гражданами и ведомствами должна будет стать нормой.

"Я верю, что новый порядок вступит в силу 1 января 2019 года. Не все зависит от веры и желаний министра, но в парламенте во время обсуждения я скажу, что мы готовы запустить систему с Нового года", – сказал министр DELFI.