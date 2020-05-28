Лихач на BMW, который сфотографировался с радаром, был лишен прав на 10 лет

Не прошло и две недели, как он превысил допустимую скорость на 32 км/ч (у водителя тогда не было даже двухлетнего стажа). Он получил штраф в размере 159 евро и был лишен прав на 4 месяца.

В мае 2016 г. этот же водитель за рулем BMW, опасно маневрировал на дороге, создавая аварийные ситуации.

Такими действиями он намеренно нарушал ПДД и, создавая аварийные ситуации, ставил под угрозу жизни других людей. Кроме того, он ездил на незарегистрированном автомобиле без обязательной страховке. За это он получил штраф в размере 280 евро и был лишен прав на 12 месяцев.

Поэтому когда полиция Шальчининкского района в апреле 2020 г. стала получать сообщения жителей о систематических нарушениях ПДД водителя BMW, у нее не возникло сомнений, что речь идет о том же нарушителе.

24 апреля 2020 г. полиция провела рейд и в 16.30 ч. остановила на дороге, где допустимая скорость 70 км/ч, автомобиль мчавшийся на скорости 129 км/ч.

За рулем сидел молодой человек (1996 г.р.), который уже 8 раз был наказан за нарушение ПДД.

На этот раз его уже в четвертый раз лишили прав, на один месяц, и назначили ему штраф в размере 229 евро.

Однако, согласно 8 п. 24 ст. закона о безопасном движении по дорогам Литвы, если водителя 4 раза лишали прав (по закону достаточно 3 раз), то права ему вернут не раньше, чем через 10 лет.

Полиция Шальчининкского района благодарит жителей за помощь в пресечении грубых нарушений ПДД.

Начальник полиции Шальчининкского района Анджей Грудинский сказал, что этот же нарушитель выложил у себя на странице в Facebook фотографию о мобильного радара, которую подписал "Привет, кенты".