Лидеры по видам на жительство в Литве - граждане Украины, Беларуси и России

В 2019 году количество иностранцев, проживающих в Литве, увеличилось на 27,9 процента, - они составили 2,08 процента от общей численности населения страны - 58,0 тысяч. Между тем, в 2018 году иностранцы составляли 1,76 процента (49,4 тысячи из 2,810,1 млн) от общей численности населения Литвы, в 2017 - 1,53 процента (43,6 тысяч из 2,849,3 миллиона).

Увеличилось число прибывших в Литву граждан Беларуси, Украины и России. В страну на место жительство приехали 6 388 граждан Беларуси (3 257 в 2018 году), 1 043 гражданина России (780 в 2018 году), 8 867 граждан Украины (5 732 в 2018 году).

В прошлом году было выдано больше разрешений на временное проживание - на 80,2% больше, чем в 2018 году (в 2019 году - 29 022, в 2018 - 16 106), количество выданных национальных виз увеличилось на 5,8% - в 2018 году - 46 127, в 2019 году - 48 790. Постоянных видов на жительство было также выдано больше - 903, что на 42,7% больше, чем в предыдущем году, когда было выдано 633 вида на жительство.

В 2019 году количество прошений о предоставлении убежища, выданных иностранцами в Литве, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 52,7% - если в 2018 году об убежище просили 423 раза, то в 2019 году было 646 таких прошений. Также увеличилось число лиц, которые восстановили гражданство Литовской Республики. В сравнении с прошлым годом, это число выросло на 19,8 процента.