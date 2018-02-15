Белорусские оппозиционные лидеры, общественные деятели и правозащитники накануне 16 февраля поздравили Литву со 100-летием восстановления государственности. DELFI публикует поздравления Андрея Санникова, Николая Статкевича, Натальи Радиной, Анатолия Лебедько, Татьяны Ревяко, Юрия Губаревича и Алеся Беляцкого, адресованные жителям Литвы.
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Андрей Санников, лидер гражданской кампании "Европейская Беларусь":

Николай Статкевич, лидер Белорусского национального конгресса:

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Наталья Радина, главный редактор сайта "Хартия'97"

Анатолий Лебедько, председатель Объединенной гражданской партии:

Алесь Беляцкий, председатель правозащитного центра "Вясна":

Юрий Губаревич, председатель движения "За свободу":

Татьяна Ревяко, правозащитница:

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