Андрей Санников, лидер гражданской кампании "Европейская Беларусь":
Николай Статкевич, лидер Белорусского национального конгресса:
Наталья Радина, главный редактор сайта "Хартия'97"
Анатолий Лебедько, председатель Объединенной гражданской партии:
Алесь Беляцкий, председатель правозащитного центра "Вясна":
Юрий Губаревич, председатель движения "За свободу":
Татьяна Ревяко, правозащитница:
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