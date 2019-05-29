Во время проведения в Генеральной прокуратуре Литвы досудебного расследования о так называемой тюрьме ЦРУ США в Литве на прокурора оказывалось давление, чтобы это дело не было прекращено, утверждает лидер профсоюза прокуроров.
Julius Rėksnys
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

"Заместитель генпрокурора Дарюс Раулушайтис убеждал, что это дело нельзя прекращать, предлагал пойти покурить 20 минут и передумать, (...) предлагал прекратить любое другое дело, только не это, потому что это не понравится президентскому ведомству", - свидетельствовал в среду главный прокурор 1-ого отдела уголовного преследования Вильнюсской окружной прокуратуры Юлюс Рекснис парламентской комиссии по расследованию незаконного воздействия на политиков и госслужащих.

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Он утверждал, что это ему рассказал проводивший тогда данное досудебное расследование тогдашний прокурор Генпрокуратуры, а теперь адвокат Миндаугас Дуда.

По словам Ю. Рексниса, М. Дуда ему говорил, что Д. Раулушайтис убеждал его не прекращать расследование, ему был дан лист бумаги с фамилиями, кому следует предъявить подозрения в деле о тюрьме ЦРУ.

"Когда его убеждали продолжать это расследование, ему был дан лист с шестью или десятью, или двенадцатью фамилиями, каким лицам следовало предъявить подозрения. Насколько я помню, он говорил, что там были фамилии Мечиса Лауринкуса и Арвидаса Поцюса, бывших сотрудников безопасности. Кажется, М. Дуда упоминал и президента (экс-президента - ред.) Валдаса Адамкуса", - рассказал Ю. Рекснис.

По его словам, М. Дуда упоминал, что само дело о тюрьме ЦРУ было "пустым", "основанным на предположениях", "без доказательств".

Д. Раулушайтис был заместителем генпрокурора в 2010 – 2015 годах.

Генпрокуратура утверждает, что прозвучавшие публично утверждения о влиянии, давлении со стороны прокуроров или политиков на расследование относительно тюрем ЦРУ необоснованны.

В 2014 году после решений судов Генпрокуратура начала досудебное расследование о вероятной незаконной переправке людей через госграницу, в 2015 к нему присоединили возобновленное расследование относительно вероятных злоупотреблений правоохранителей. Расследование ведется до сих пор, подозрения никому не предъявлены.

В декабре 2014 года Сенат США обнародовал отчет о секретных центрах ЦРУ для задержанных. В отчете упоминается и названный "фиолетовым" центр, который действовал в Литве в 2005–2006 годах. Правозащитники полагают, что этот центр действовал в Литве, в Антавиляй, что под Вильнюсом.

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