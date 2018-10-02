"Смертельный приговор Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса исполнен необычным способом: палач стоял напротив жертвы и стрелял в левую часть нижней челюсти", - говорится в пресс-релизе центра.

Среди двадцати расстрелянных лиц, обнаруженных на кладбище Нашлайчю в Вильнюсе, пока других подобных случаев экзекуции не обнаружено - обычно расстреливали со спины и целились в затылок или в макушку, в нескольких случаях целились в висок.

В ходе расследования были выявлены ранения А. Раманаускаса-Ванагаса в нижней и верхней челюсти с левой стороны. Ранение в нижней челюсти огнестрельное, от цельнооболочной пули.

"Вероятно, что ранение верхней челюсти произошло одновременно с нижней, то есть одним выстрелом. Есть предположение, что от такого нетипично выстрела А. Раманаускас-Ванагас скончался не сразу, а через несколько минут.

Уже после объявления смертного приговора А. Раманаускасу-Ванагасу нанесли ранение лобной кости. Это произошло за три-четыре недели до исполнения смертного приговора.

В скелете А. Раманаускаса-Ванагаса обнаружены колотые ранения в правой глазнице, нанесенные острым самодельным оружием. По мнению эксперта, из-за подобных ранений А. Раманаускас-Ванагас лишился зрения в правом глазу. Был сделан вывод, что эти ранения были нанесены при пытках А. Раманаускаса-Ванагаса в день его задержания в 1956 году.

В этом году в Вильнюсе были обнаружены и идентифицированы останки А. Раманаускаса-Ванагаса.

После Второй мировой войны о А. Раманаускас-Ванагас возглавлял партизан Дзукии (исторического региона на юге и юго-востоке Литвы), а в 1949 году вместе с другими партизанскими командирами подписал Декларацию Движения борьбы за свободу Литвы.

Вооруженная борьба за восстановление независимости Литвы велась с 1944 до 1953 года. А. Раманаускас-Ванагас был арестован в 1956 году, подвергнут жестоким пыткам советскими органами, год спустя он был казнен.

В пятницу, 5 октября, с 10 час. останки А. Раманаускаса-Ванагаса будут размещены для прощания в костеле Св. Йонасов в Вильнюсе. В субботу состоятся торжественные похороны А. Раманаускаса-Ванагаса на столичном кладбище Антакальнис, в пантеоне руководителей страны.