Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сказал, что цель запрета на продажу алкоголя на пляжах - сделать так, чтобы рядом с отдыхающими семьями не употребляли алкоголь.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Насколько я помню комментарии спасателей, которые спасают утопающих, то большинство утопающих - нетрезвые люди. Факт - они не пьют на пляже, они такими приходят из дома. Поэтому запрет эту проблему не решит. Что мы сделаем - рядом с детьми, отдыхающими с родителями, загорающими, нельзя будет употреблять алкоголь", – сказал Карбаускис.

По его словам, желающие купить алкоголь у водоема смогут это сделать в 50 м от пляжа.

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"Если на пляже стоит павильон, в котором продают алкоголь, люди, употребляющие его, могут разбить бокал или что-то еще сделать, а рядом дети. Зачем такое нужно? Наша установка такова - там продажу алкоголя запретить. (...) Но в 50 м без проблем можно купить и пить, только нельзя это делать в зоне дюн", – сказал Карбаускис в передаче "Позиция" на Žinių radijаs.

"Если кому-то не понравится, общество отклонит такое решение, тогда мы или кто-то другой его изменит.В данном случае избыточных ограничений мы не принимали", – прибавил он.

Эти поправки были приняты в мае 2017 года и вступили в силу с 1 января 2020 года. На платных массовых мероприятиях - ярмарках, фестивалях можно будет продавать лишь слабый алкоголь – до 7,5 градусов, а на бесплатных – только в специальных зонах.

С лета 2020 года алкоголь не будут продавать в уличных кафе на курортах, в зонах отдыха и туризма – на пляжах, в парках, на площадях.

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