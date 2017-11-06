Участие всемирно известного музыканта в литовском бизнесе раскрыло международное расследование Paradise Papers "Райское досье", которое проводится на основе данных, полученных германским изданием Sü ddeutsche Zeitung . Расследовательскую работу журналистской команды координирует Центр журналистских расследований.

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Представитель по связям с общественностью Боно Кейти Маккиернан подтвердила, что Пол Дэвид Хьюсон (настоящее имя Боно) является пассивным акционером в компании Nude Estates I . ей принадлежит торговый центр Ausra в литовском городе Утена, площадью 3,7 тыс. кв. метров.

До 2012 года этот ТЦ принадлежал мальтийской компании Nude Estates 2. Она передала свой литовский бизнес компании, зарегистрированной на острове Гернси (Нормандские острова).

После анализа первичных данных об инвестиции Боно в Утене, литовская Государственная налоговая инспекция (ГНИ) прибегла к мерам контроля в отношении литовской компании Nude Estates 2.

"В отношении упомянутой компании ГНИ сейчас проводит процедуры контроля, поэтому до их завершения, вступления в силу результатов, мы не можем комментировать ситуацию более подробно", – сообщила представитель ГНИ по связям с общественностью Рута Асадаускайте.

The Guardian отмечает, что Боно никогда не был в Литве. Однако он использовал зарегистрированный на Мальте офшор, чтобы частично приобрести торговый центр Aušra в городе Утена. Сумма сделки в 2007 году составила 5,8 млн евро. В 2012 году Боно перенес свое предприятие на остров Гернси.