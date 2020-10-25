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Лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен с полудня 25 октября находится в изоляции. Она узнала, что коронавирус подтвердили у двоих людей, с которыми она контактировала.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Josvydas Elinskas

"У меня был контакт с двумя людьми, у которых диагностировали COVID, поэтому я должна изолироваться", – сказала она в воскресенье.

Либералы Чмилите-Нильсен получили 6 мандатов в первом туре. Сама лидер либералов является кандидатом одного вильнюсского одномандатного округа.

В понедельник Чмилите-Нильсен будет участвовать в пресс-конференции BNS удаленно.

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