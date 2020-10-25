"У меня был контакт с двумя людьми, у которых диагностировали COVID, поэтому я должна изолироваться", – сказала она в воскресенье.

Либералы Чмилите-Нильсен получили 6 мандатов в первом туре. Сама лидер либералов является кандидатом одного вильнюсского одномандатного округа.

В понедельник Чмилите-Нильсен будет участвовать в пресс-конференции BNS удаленно.