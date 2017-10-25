Глава оптимизируемой Вильнюсской городской клинической больницы (ВГКБ) Наримантас Маркявичюс 10 октября получил письмо директора Департамента социальных вопросов и здравоохранения администрации Вильнюсской мэрии Йонаса Бартлингаса "О проекте структуры, структуры управления и списка должностей в ПУ Вильнюсская городская клиническая больница".
Как известно, сейчас проводят оптимизацию ВГКБ, к ней присоединяют Антакальнисский филиал – бывшую спецбольницу, реформируют администрацию больниц, чтобы избежать дублирования функций.
В документе сказано, что департамент одобряет предложенный самой ВГКБ проект и информирует: "Предлагаем пополнить список должностей 3-5 советниками директора".
Директор ВГКБ Маркявичюс сказал DELFI, что он не просил такого количества советников.
"После получения письма мы выслали им нашу позицию - больнице такие должности не нужны, поскольку мы предоставляем услуги лечения, а не формируем политику. В конце ноября Вильнюсский горсовет должен утвердить постоянную структуру ВГКБ: по нашему предложению, которое было согласовано с профсоюзами, в больнице должен быть один советник директора", - сказал Маркявичюс.
О такой инициативе мэрии не был предупрежден ни вице-мэр Гинтаутас Палуцкас, отвечающий за вопросы здравоохранения, ни директор администрации Алма Вайткунскене.
"Со мной это предложение не согласовывали – о нем я узнала только от вас", – сказала DELFI Вайткунскене, которую сейчас пытаются уволить с поста главы администрации по решению мэра Ремигиюса Шимашюса.
Палуцкас назвал это предложение "неадекватным и совершенно ненужным".
"Хочу сказать, что со мной такое предложение не согласовывали, о нем я узнал лишь от руководителя больницы, хочу подчеркнуть, что с такими изменениями в структуре я не согласен", – сказал он.
По данным источников DELFI в Вильнюсской мэрии, идея советников ВГКБ связана с заместителем директора больницы Эдуардасом Пабарчюсом. Врач позиционирует себя как одного из учредителей Движения либералов. В своей биографии он пишет, что долгое время был общественным советником депутата Элигиюса Масюлиса (его правоохрана подозревает в коррупции – DELFI). Ранее Пабарчюса называли "теневым" министром здравоохранения Движения либералов.
"Немного не по адресу", – ответил Пабарчюс DELFI на вопрос, по его ли инициативе появилось предложение о 3-5 советниках.
По его словам, именно он на встрече с администрацией пытался всех убедить, что лучше, если будет один советник и три заместителя директора.
"Это была моя личная позиция. Наверное, она была непопулярна, в ней немногие были заинтересованы (...)", – сказал он.
Глава ВГКБ Маркявичюс оценил позицию заместителя коротко: "Ну уж. Это неверная информация. Тот документ – просьбу (об одном советнике – DELFI) я сам отвез вице-мэру Палуцкасу, и с ним лично об этом говорил".
NМаркявичюс сказал DELFI, что не хочет участвовать в политических интригах, но не отрицал, что по инициативе Пабарчюса его уже познакомили с кандидатами на посты советников, которые еще существуют только в планах.
В мэрии говорят, что эти посты были предназначены как минимум для двух представителей Движения либералов - Вайдаса Кукаренаса и Миндаугаса Мачерниса.
Кукаренас - врач-гигиенист, а Мачернис – доктор физических наук. Оба они относятся к крылу либералов Видмантаса Мартикониса.
Этот политик несколько недель назад заявил, что намерен создать во фракции ДЛ отдельную группу, а потом пригрозил уйти в оппозицию, если Шимашюс не откажется от идеи уволить Вайткунскене. В мэрии поговаривают, что новые посты главы ДЛ пытаются раздавать, чтобы подавить бунт в горсовете.
Кукаренас отрицал, что ему предлагали пост советника директора больницы.
Но на вопрос DELFI, были ли подобные разговоры прежде, он ответил: "Боже, идеи есть всякие. Когда я ушел с поста члена горсовета, тогда, конечно, думали, куда устроиться на работу. Но в последнее врея никто об этом не думает".
После того, как историей заинтересовались журналисты DELFI департамент мэрии в срочном порядке отозвал свое предложение об учреждении должностей советников в больнице.
"Чтобы не увеличивать число штатных единиц в руководстве, департамент 23 октября письменно рекомендовал директору ПУ ВГКБ подкорректировать список должностей, оставив в нем три позиции заместителей и одну - советника. 24 октября больница письменно одобрила представленные изменения", – ответил Бартлингас DELFI через отдел мэрии по связям с общественностью.
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