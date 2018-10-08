Он зарегистрировал поправку, согласно которой в организме водителя не должно быть больше 0,3 промилле.

Год назад Вайчекаускас с другими либералами предлагал повысить понизить допустимый лимит промилле для водителей до 0,5 промилле.

Литва представляет себя как западное государство, прогрессивное, сознательное и инновационное, но при этом применяет такие ограничения, как европейские страны, которых объединяет советское прошлое и запретами демонстрирует недоверие к своим гражданам", – комментировал Вайчекаускас предложенную поправку в октябре 2017 г.

"Ничто не изменилось, просто я передумал. В этом парламенте люди меняют свое мнение три раза в день, два раза в день, просто передумал. Меня критиковали, сами либералы критиковали. Я пересмотрел мою программу, я хочу, чтобы люди в Литве не пили", – сказал 8 октября Вайчекаускас.

Вайчекаускас задается вопросом, не являются ли допустимые на сегодняшний день 0,4 промилле "предпосылкой для того, чтобы люди садились за руль после бокала вина или бокала пива, поскольку сформировалось мнение и убеждение, что можно садиться за руль, если выпьешь немного".

Он повторяет, что "в развитых и культурно прогрессивных странах Европы (Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Мальта, Испания, Португалия, Швейцария, Великобритания установлен лимит 0,5 промилле". Он указывает, что в других странах, например, Польше, Эстонии, Швеции и Норвегии - это 0,2 промилле.

"Да, в жизни бывает немало непредсказуемых происшествий, и особенно это касается людей с 0,2–0,3 промилле, которые не чувствуют никаких признаков опьянения, они садятся за руль выпив бокал вина или пива, поэтому обоснован допустимый порог 0,3 промилле", – сказал Вайчекаускас.

Он параллельно предлагает ввести допустимые 0,3 промилле для водителей мопедов, мотоциклов, квадроциклов (сейчас требование 0 промилле).

"Нынешний порядок - это дискриминация", – сказал представитель либералов.