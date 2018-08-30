Такое право закреплено в Трудовом кодексе Литвы, напоминает Соцмин. Это время оплачивается. Если ребенку больше 14 лет, это правило не действует.

Кроме того, родители, воспитывающие двух (один дополнительный выходной в месяц) и более детей (два дополнительных выходных в месяц) с 2 до 12 лет получают дополнительные выходные.

Соцмин напоминает, что школьники из несостоятельных семей получают помощь - однократную выплату в виде 57 евро на покупку необходимых принадлежностей и бесплатные обеды. Эту помощь получают дети из семей, в которых на человека выходит меньше 183 евро доходов.

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Чтобы получить деньги на принадлежности до 5 октября надо обратиться в мэрию, заявки на бесплатное питание можно подавать весь год.

Планируется, что в этом году помощь получат 65 000 школьников (в прошлом году 52 600).