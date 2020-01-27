Однако с лета 2020 года въезд на косу подорожает.
Бесплатно въехать на косу можно будет в День всех святых и в День поминовения усопших, а также в Международный день туризма (последняя пятница и суббота сентября), на праздник корюшки в феврале и в день рыбца в апреле.
Школьные желтые микроавтобусы смогут бесплатно ездить в Нерингу 1-19 июня, а также 21–31 октября.
С 20 июня до 20 августа въезд на косу будет стоить 30 евро (до этого стоил 20 евро).
За въезд автобуса с 30 пассажирами - 20 евро, большого автобуса – 70 евро. Не в сезон въезд для легковых авто по-прежнему будет стоить 5 евро.
Мэр Неринги Дарюс Ясайтис сказал, что до сих пор детские автобусы бесплатно пропускали только после получения специального разрешения администрации мэрии. Сейчас вводят льготы, чтобы дети могли приезжать на косу в праздники.
По его словам, местные политики обсуждают возможность разрешить бесплатный въезд на косу многодетным семьям и семьям, в которых есть дети-инвалиды.
"Но пока решение не принято, мы не представляем, как это оформить технически – как вести контроль и учет семейных карт", – сказал мэр.
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