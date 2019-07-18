Летом полиция в Литве не отдыхает: какие ждут рейды

22–28 июля будут проводиться рейды по инициативе организации, объединяющих дорожных полицейский Европейских стран TISPOL (European Traffic Police Network), – будут осуществлять проверку грузовых автомобилей и автобусов "Тягачи и автобусы" (Operation Truck&Bus).
На следующей неделе (с понедельника по воскресенье) больше внимания будут уделять автобусам, грузовым автомобилям, их водителям и перевозимым грузам.
Полиция будет сотрудничать с представителями территориальных отделений Литовской администрации безопасности транспорта (ЛАБТ), станций техосмотра, территориальными таможнями.
22–28 июля полиция также будет особое внимание уделять водителям, которые пользуются мобильными телефонами и занимаются другой посторонней деятельностью за рулем.
Особое внимание будут уделять использованию ремней безопасности, шлемов, детских автомобильных кресел и т.д.
Полиция напоминает, что на этой неделе до 21 июля, проходит рейд по проверке скорости движения автомобилей. Дополнительно рейд такого типа проведут 23-29 августа. Во время этого рейда внимание будут уделять не только скорости, но и безопасности движения, маневрированию, обгону.
В ходе этих рейдов полиция напомнит, что с приближением осени, когда обычно увеличивается число транспортных средств на дороге, особое внимание надо уделять пересечению перекрестков и других мест, требующих дополнительного внимания.
В конце августа количество рейдов увеличится.
23 августа–8 сентября по всей Литве будут проходить рейды, во время которых будут проверять поведение пешеходов, велосипедистов на дорогах, а также тому, как водители автомобилей выполняют правила ПДД на нерегулируемых перекрестках.
В летние выходные, на Успение Богородицы и в последние выходные августа, полиция будет проверять водителей на трезвость. Кроме того, будет бороться с хулиганским поведением на дорогах, с людьми, которые садятся за руль без прав.
Полиция благодарит неравнодушных граждан, которые сообщают о грубых нарушениях ПДД, возможно, нетрезвых водителях, случаях опасного и хулиганского вождения.
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