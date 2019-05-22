С июля вступает в силу закон о Семейных картах. Их получат семьи, воспитывающие троих и более детей (младше 18 лет) и семьи с детьми-инвалидами. Согласно подсчетам, всего их получат примерно 63 000 семей.

Сам закон, по данным пресс-секретаря Соцмина Эгле Самошкайте, вступает в силу с 1 июля. Однако сами карты семьи еще не получили. Их и начнут изготавливать и выдавать с июля.

"Планируется, что семьи получат карты в конце августа-начале сентября, когда начинаются самые большие расходы, связанные с началом учебного года", – сказано в ответе DELFI.

Какие скидки будут будут получать владельцы карт, пока неясно, поскольку не подписаны окончательные соглашения с поставщиками услуг.

"Скидки будут и на транспорт, и на продукты, и на культурные мероприятия, все зависит от того, с кем из поставщиков будут подписаны соглашения. Пока нет подписей, мы ничего не можем комментировать. Сейчас объявлен конкурс на изготовление карт, запущена процедура подачи заявок. На этой неделе проект оценят неправительственные организации", – сказала Самошкайте.

Согласно планам, скидки владельцам карт могут предоставлять как представители публичного, так и частного бизнеса.

"Семейные карты запустят с основной корзиной скидок, однако со временем количество предложений расширится – за это будет отвечать неправительственная организация, выбранная на конкурсной основе. Подобным образом спектр услуг расширялся и в других странах, где действуют такие Семейные карты", – заметила Самошкайте в интервью DELFI.

Каждая семья получит такую карту бесплатно. Если семья захочет получить второй экземпляр карты, то ее надо будет заказать отдельно. Согласно планам, семейные карты будут рассылать по "Литовской почте".

Часть карт раздадут семьям во время специальных мероприятий для семей. Согласно планам, карты будут действовать на всей территории Литвы.

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас заверил, kadчто такая практика действует во многих странах, но, по его мнению, несмотря на то, что сама цель хороша, способ ее воплощения в жизнь неподходящий. Экономист считает, что лучше было бы, увеличить "детские" деньги или снизить налоги, чтобы у семей было больше денег, которые они смогут тратить.

"Этот шаг популярен в политическом плане, но ограничивает свободу выбора семей. Если есть проблема небольших доходов, то целесообразнее увеличить доходы семей, а не уменьшать их расходы на те или иные услуги и товары, предлагая скидки и искажая рынок, увеличивая бюрократический аппарат и ограничивая свободу выбора. Я не думаю, что эти скидки будут действовать на все товары и услуги, если и будут, то неодинаковые. По сути эта инициатива приближает Литву к стране, в которой нет благосостояния. Жители становятся зависимыми от власти, менее самостоятельными. Это увеличивает бюрократический аппарат, поскольку содержание такой системы стоит дорого.

Целесообразнее было бы увеличить "детские" деньги, если в этом есть необходимость. А тут людей привязывают к бюрократическому аппарату, формируют менталитет иждивенцев", – сказал экономист.

По его словам, это создает дополнительное место для коррупции, поскольку у одних будет на продажу товаров и услуг со скидками,у других - нет.

"В таких условиях экономика выглядит как королевство кривых зеркал, поскольку бизнес конкурирует не качеством товаров и услуг, а тем, какую скидку он получает от власти", – заметил Маурицас.

Он также сказал, что плохо, что карта зависит от количества детей в семье.

"Чем хороши "детские" деньги – у тебя нет детей, ты эти деньги не получаешь, все завязано на ребенке. А здесь от числа детей зависит: было трое, один стал совершеннолетним, карта не действует. Могут быть разводы - один ребенок остается с одним из родителей, другие - с другим, появляются дополнительные нюансы. Я скептически отношусь к таким инициативам, а если еще и проблема небольших доходов, которую так пытаются решать, то ее надо решать путем повышения доходов.

Так много чего можно придумать – компенсировать коммунальные расходы, билеты на проезд в транспорте, купить автомобиль, можно много придумать. Суть - небольшие доходы, значит, их надо повышать", – считает экономист.

Председатель Национальной ассоциации семей и родителей Виолета Василяускене сказала, что эту идею оценивают положительно.

"Мы считаем, что наше общество не достаточно ценит то, что дает ему многодетная семья. Мы не думаем, что эта карта внесет раздор между группами людей. Торговые сети предлагают особые дисконтные карты для пенсионеров, всем понятно, что это люди с небольшими доходами. В многодетных семьях часто один человек работает, чтобы содержать 6-7 человек, поэтому внимание к таким семьям - это знак солидарности", – сказала DELFI Василяускене.

Она заметила, что Семейные карты – возможность для бизнеса представить себя большему кругу клиентов и показать, что они заботятся о семьях с детьми.

"Если бизнес предложит владельцам таких карт скидки, то у них будет больше клиентов. В соответствии с существующей ценовой политикой, семьям с 5-6 детьми сложно позволить себе сходить в бассейн или кинотеатр. Реально для бизнеса это были бы небольшие скидки, а в замен они получили бы больше клиентов", – считает Василяускене.

Однако она не считает, что такая система ограничит выбор товаров и услуг.

"Мы не считаем Семейную карту формой помощи семье. Это больше возможность для бизнеса привлечь своего клиента. Что касается финансовой помощи семье, прямой или через налоговые льготы, – это уже отдельная тема. Финансовая помощь для семьи очень важна, она помогает семье иметь больше детей", – сказала Василяускене.