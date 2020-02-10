Летом Литва планирует учредить посольство в Австралии

"Оно необходимо для дальнейшей защиты интересов Литвы, политических контактов, связей с диаспорой, развития бизнес-связей и консульских услуг для граждан Литвы и иностранных государств в Австралии и регионе Тихого океана", – утверждает МИД в сопровождающем проект письме.
Министерство предлагает открыть посольство с июля этого года в столице страны Канбере.
В данный момент Литву в Австралии представляет посольство Японии. МИД отмечает, что у этого посольства ограниченные возможности работы с Австралией в условиях нерезиденства.
Предлагается аккредитовать посольство в Австралии также в Новой Зеландии, Малайзии, Сингапуре, Индонезии и при находящемся в Джакарте секретариате ASEAN.
Кроме того, министерство отмечает, что в этой стране имеется литовская община с глубокими традициями, которая не раз обращалась к руководству правительства Литвы с предложением учредить представительство.
Кроме того, Литва не использует потенциал торгово-экономических связей в этом состоятельном и экономически стабильном государстве, богатом природными ресурсами, однако из-за нехватки информации литовский бизнес мало знает о нишах бизнеса в этой стране.
По данным МИД, экспорт Литвы в Австралию в 2018 году составил 61,6 млн евро.
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