Летом Литва откроет посольство в Австралии

По предложению МИД посольство с июля этого года будет действовать в столице Австралии Канберре.
"Предлагаем учредить посольство с 1 июля, чтобы можно было должным образом отстаивать интересы страны, развивать политические контакты, для связей с диаспорой, развития коммерческих связей и предоставления консульских услуг", – сказал на заседании министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
По подсчетам МИД, в Австралии проживает около 50 тыс. этнических литовцев.
Сейчас представление интересов Литвы в Австралии осуществляется из посольства в Японии. Как утверждает МИД, у этого посольства ограниченные возможности работать с Австралией в условиях отсутствия резиденции.
Предлагается сделать так, чтобы посольство в Австралии было аккредитовано для Новой Зеландии, Малайзии, Сингапура, Индонезии и находящегося в Джакарте секретариата Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Кроме того, как отмечает МИД, здесь проживает многочисленная литовская община с глубокими традициями.
Из-за отсутствия посольства в Австралии требуются дополнительные средства и работа для организации выборов. В прошлом году, сообщает МИД, в этой стране голосовало почти 600 граждан Литвы.
На открытие посольства в этом году понадобится выделить 845 тыс. евро из ассигнований министерства. Потребность в средствах в 2021 и 2022 годах составит по 981 тыс. евро. Планируется, что в посольстве будет работать шесть сотрудников.
МИД сообщает, что, по данным переписи населения Австралии 2016 года, в этой стране проживает более 16 тыс. литовцев, однако, по неофициальным данным литовской диаспоры, литовцев может быть более 50 тыс.
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