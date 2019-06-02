Лето в Литву приходит без опоздания

Начало календарного лета принесет с собой летнее тепло. В ночь на воскресенье местами пройдут небольшие дожди. Температура ночью составит 10-15 градусов тепла. Днем антициклон не даст формироваться облакам, поэтому будет малооблачно и сухо. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Солнце прогреет воздух до 20-24 градусов, только в Жемайтии будет 17-19, а на взморье 14-16 градусов тепла.
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В первый день новой недели погоду определит антициклон. Будет малооблачно, без осадков. Ночью ожидается слабый ветер переменного направления. Утром будет всего 6-11 градусов. Днем температура быстро поднимется. Во второй половине дня будет 22-27 градусов тепла.

Во вторник без дождя. Будет дуть слабый юго-восточный ветер. Он принесет волну еще более теплого воздуха. Ночью будет 12-17 градусов, а днем 24-29 градусов.

В середине недели будет еще жарче. По ночам будет 13-19 градусов тепла, а днем будет 30-32 градусов тепла. Местами пройдут летние дожди с грозами.

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