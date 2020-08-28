Лето уйдет без сюрпризов: будет сыро и прохладно

В ночь на субботу почувствуем приближение циклона. В начале ночи будет больше прояснений. Позже, начиная с юго-запада, облачность увеличится. Утром пройдет небольшой дождь. Температура опустится до 7-12, на косе до 14 градусов тепла.

В субботу днем циклон охватит всю страну. Во многих районах пройдут дожди. Чаще осадки ожидаются на западе страны. Там местами дождь будет сильным. Воздух прогреется до 16-21 градуса.

В ночь на воскресенье толстые облака уйдут, ожидается больше прояснений. Небольшие дожди ожидаются лишь местами. Температура снизится до 11-16 градусов. В воскресенье днем придет теплый атмосферный фронт. Во многих районах пройдут дожди. На этот раз больше осадков будет на юго-востоке. Местами прогнозируют грозы. Воздух прогреется до 19-23 градусов.

В последний день календарного лета особых перемен не ожидается. Ночью в большинстве районов пройдут небольшие дожди. Местами будет идти сильный ливневый дождь. Температура сохранится в пределах 11-16 градусов. Днем сильный дождь уйдет, однако во многих районах еще ожидаются осадки. Местами прогнозируют грозы. Днем будет 19-23 градусов.

1 сентября осадков будет меньше. Чаще будет выглядывать солнце, небольшие дожди пройдут только местами. Ночью будет 8-13, а днем 18-22 градусов.