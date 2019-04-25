Лето приближается: с теплом придут и дожди

В четверг с юга в Литву будет продолжать поступать тёплый воздух. Вместе с ним появятся и облака, пока что не объёмные, а высокие кучевые.
© DELFI / Vytautas Benokraitis

Местами, по большей части в юго-западных регионах Литвы, может пройти небольшой кратковременный дождь, который увлажнит поверхностный слой почвы. Ветер юго-восточный, порывистый, вечером в северных районах он подует с востока. Максимальная температура в северных, восточных районах достигнет 19-22°С, на юге поднимется до 23-24 градусов тепла.

В столице Литвы облаков будет немного,вероятность дождя небольшая, температура днём будет колебаться около 20-22°С. В Каунасе небосвод будет сильнее укрыт облаками, однако осадков не ожидается и там, а температура будет около 23°С. В Клайпеде возможен небольшой дождь, однако из-за этого не похолодает – будет 22 градуса тепла.

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Погода: теплее с каждым днём

В пятницу над Литвой будет проходить непостоянная воздушная масса, которая сформирует более плотные кучевые облака. Ночью местами пройдут дожди, а днём кратковременные осадки ожидаются в большинстве районов. Во второй половине дня прогремят грозы. Будет дуть юго-восточный ветер средней силы, который усилится во время грозы. Ночью температура не упадёт ниже 7-12°С, а днём поднимется до 21-26 градусов тепла.

Подобные погодные условия ожидаются и в субботу.

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