Лето покажет себя во всей красе: воздух прогреется до 31 градуса

На юге и на западе в среду днем будет 25–27 градусов тепла, у моря немного меньше, в Варене 28 градусов, а особенно жаркой погода будет на севере страны – 27–29 градусов в тени.
Во второй половине недели погоду в Литве обусловит антициклон. Будет сухо, спокойно и солнечно.
В ночь на четверг будет довольно прохладно – 12–17 градусов. Днем снова потеплеет, воздух прогреется до 26–31 градуса, на море будет 23–25 градусов тепла.
Погода почти не изменится и в пятницу. Ночью будет 14–19, днем 26–31 градус тепла, на Куршской косе прогнозируют 25 градусов тепла.
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