Лето не уходит: воздух прогреется до 24 градусов

В ночь на субботу во многих районах пройдут дожди. Ожидается порывистый ветер. Днем дождевые облака уйдут, время от времени будут идти дожди. Температура воздуха составит 12–14 градусов. Днем воздух прогреется до 22 градусов. В Шяуляй в первой половине дня пойдет дождь, будет 11–12 градусов. Днем из-за облаков будет выглядывать солнце, температура поднимется до 19 градусов. На взморье ночью дождь, температура 15 градусов. Дне облака рассеются, воздух прогреется до 19–20 градусов.

В воскресенье также ожидается теплая погода. Небо затянут облака и пройдет дождь лишь во второй половине дня, ближе к вечеру. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет ясно, температура составит 15 градусов.

В первой половине дня будет ясно, воздух прогреется до 24 градусов. К вечеру появятся дождевые облака. В Шяуляй ночь также будет ясной, температура 13 градусов. Днем облачность увеличится, к вечеру пойдет дождь. Температура поднимется до 22 градусов. На взморье небольшая облачность. Ночью будет 16, дне около 19 градусов. К вечеру облачность увеличится, ожидается дождь.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник местами пройдет дождь, будет тепло. Во вторник будет по-летнему тепло, осадки ожидаются на западе страны.

Со среды похолодает, усилится ветер.