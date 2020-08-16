Лето не собирается прощаться: жара продлится до середины недели

Во второй половине дня температура во многих местах поднимется до 28-31 градус. Ближе к Балтике и некоторым районам Утянского уезда ожидается жара до 26-27 градусов тепла.
В первый день новой недели сохранится жаркая погода. Уходящий антициклон не предвещает значительных изменений.
В понедельник погода останется сухой. Ночью будет спокойно, только днем подует легкий ветерок. Ночью температура упадет до 12–17, на Куршской косе - до 18–19 градусов. Днем будет 26-31 градусов тепла.
Во вторник, среду, жара немного ослабнет. Высохшую землю слегка увлажнят кратковременные дожди.
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