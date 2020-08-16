aA
В воскресенье ожидается еще более жаркая и душная погода. Подобный прогноз сохранится до среды.
Лето не собирается прощаться: жара продлится до середины недели
© DELFI / Orestas Gurevičius

Во второй половине дня температура во многих местах поднимется до 28-31 градус. Ближе к Балтике и некоторым районам Утянского уезда ожидается жара до 26-27 градусов тепла.

В первый день новой недели сохранится жаркая погода. Уходящий антициклон не предвещает значительных изменений.

В понедельник погода останется сухой. Ночью будет спокойно, только днем подует легкий ветерок. Ночью температура упадет до 12–17, на Куршской косе - до 18–19 градусов. Днем будет 26-31 градусов тепла.

Во вторник, среду, жара немного ослабнет. Высохшую землю слегка увлажнят кратковременные дожди.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Ждет жаркая погода: синоптики уверяют – это еще не конец лета

После непродолжительного похолодания в Литву...

TOP новостей

Чаплинскас: некоторые имевшие контакт с зараженными люди могли бы не изолироваться, если бы тестирование проводилось правильно (2)

Для многих коронавирус ассоциируется не только с...

Aliaksandras Lukašenka

Эксклюзивное интервью с основателем NEXTA: мы – голос революции в Беларуси, но стали им поневоле (64)

Свыше двух миллионов подписчиков и сотни тысяч...

В Литве зафиксировали 30 новых случаев коронавируса (7)

За последние сутки было подтверждено 30 новых случаев...

Глава МИД Литвы об обращении Лукашенко к Путину: пора взглянуть правде в глаза (261)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

Protestai Baltarusijoje

"Это пытки. Считаю себя жертвой милицейского произвола": история белорусского музыканта (27)

Лидер известной белорусской группы Drum Ecstasy Филипп Чмырь...

|Maža didelių žinių kaina