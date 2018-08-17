В пятницу в Литве ожидается переменная облачность. Без дождя. Температура днем 22–27 градусов. В Вильнюсе без осадков. Температура 23–25 градуса.
В субботу ночью прогнозируют кратковременные дожди в северо-восточных регионах, днем дожди с грозами пройдут на востоке. До вечера дожди пройдут и местами в Жемайтии. Большую часть дня осадков не обещают, однако днем, когда температура достигнет 24–29 градусов, возможны ливни. Сильные ливневые дожди прогнозируют на востоке страны.
В ночь на воскресенье температура будет 13-18 градусов. Небольшие дожди ожидаются на востоке и юго-западе страны. День будет спокойнее, чем субботний. Днем дожди ожидаются на востоке и в Жемайтии. Температура составит 20–24 градуса.
В начале следующей недели дожди по ночам пройдут лишь местами, а днем небольшие дожди прогнозируют по всей стране. В понедельник будет прохладно – 20–25 градусов, со вторника снова потеплеет, ожидается 23–28 градусов.
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