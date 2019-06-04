Во вторник в Литве установится зона высокого давления. День прогнозируют солнечный, жаркий и без осадков.
© DELFI / Rafael Achmedov

В Вильнюсе, Шяуляй и Утене будет 27-28, в Каунасе 28-29, а в Алитусском и Таурагском округе до 30 градусов тепла.

В среду ночью небо будет ясным. Осадков не ожидается. Ночью будет 13-17 градусов тепла.

Днем облачность увеличится, после обеда местами, наибольшая вероятность - в Дзукии и Сувалькии, будут формироваться дождевые облака. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер. Температура в среду будет еще выше: в Клайпеде, Паневежисе и Каунасе 30, в Вильнюсе и Шяуляй 29 градусов тепла.

Жара не отступит и в четверг, днем будет 26-31 градус. Небольшие дожди с грозами прогнозируют местами на западе и на юге страны.

Общество

В новом доме президента Литвы работы идут полным ходом

До 12 июля, когда состоится инаугурация нового...

Литва предоставит убежище нескольким беженцам, спасенным в Средиземном море

Во вторник премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис...

Истребители НАТО шесть раз сопроводили российские самолеты (1)

Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в...

В Вильнюсе начинаются мероприятия Baltic pride (50)

4 июня в Вильнюсе начинается фестиваль Baltic pride ,...

Летняя погода установится по всей Литве: воздух прогреется до 31 градуса

Во вторник в Литве установится зона высокого давления....

TOP новостей

Избранный президент Литвы надеется, что Сквернялис останется премьер-министром

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа надеется,...

В новом доме президента Литвы работы идут полным ходом

До 12 июля, когда состоится инаугурация нового...

Volodymyras Zelenskis

Украинский политолог: Россия точно не оставит нас в покое (120)

Несмотря на различные определения происходящих на...

Рейтинг лучших работодателей в Литве: у кого хотят работать (1)

За год в рейтинге лучших работодателей Литвы...

Via Baltica A1 Vilnius–Kaunas A14 Vilnius–Utena

Карта ремонта дорог в Литве на 2019 год: какие участки лучше объезжать (1)

В 2019 году в Литве осуществляют 5 важных проектов по...