Летняя погода установится по всей Литве: воздух прогреется до 31 градуса

В Вильнюсе, Шяуляй и Утене будет 27-28, в Каунасе 28-29, а в Алитусском и Таурагском округе до 30 градусов тепла.

В среду ночью небо будет ясным. Осадков не ожидается. Ночью будет 13-17 градусов тепла.

Днем облачность увеличится, после обеда местами, наибольшая вероятность - в Дзукии и Сувалькии, будут формироваться дождевые облака. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер. Температура в среду будет еще выше: в Клайпеде, Паневежисе и Каунасе 30, в Вильнюсе и Шяуляй 29 градусов тепла.

Жара не отступит и в четверг, днем будет 26-31 градус. Небольшие дожди с грозами прогнозируют местами на западе и на юге страны.