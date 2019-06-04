В Вильнюсе, Шяуляй и Утене будет 27-28, в Каунасе 28-29, а в Алитусском и Таурагском округе до 30 градусов тепла.
В среду ночью небо будет ясным. Осадков не ожидается. Ночью будет 13-17 градусов тепла.
Днем облачность увеличится, после обеда местами, наибольшая вероятность - в Дзукии и Сувалькии, будут формироваться дождевые облака. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер. Температура в среду будет еще выше: в Клайпеде, Паневежисе и Каунасе 30, в Вильнюсе и Шяуляй 29 градусов тепла.
Жара не отступит и в четверг, днем будет 26-31 градус. Небольшие дожди с грозами прогнозируют местами на западе и на юге страны.
В новом доме президента Литвы работы идут полным ходом
До 12 июля, когда состоится инаугурация нового...
Литва предоставит убежище нескольким беженцам, спасенным в Средиземном море
Во вторник премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис...
Истребители НАТО шесть раз сопроводили российские самолеты (1)
Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в...
В Вильнюсе начинаются мероприятия Baltic pride (50)
4 июня в Вильнюсе начинается фестиваль Baltic pride ,...
Летняя погода установится по всей Литве: воздух прогреется до 31 градуса
Во вторник в Литве установится зона высокого давления....
TOP новостей
Избранный президент Литвы надеется, что Сквернялис останется премьер-министром
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа надеется,...
В новом доме президента Литвы работы идут полным ходом
До 12 июля, когда состоится инаугурация нового...
Украинский политолог: Россия точно не оставит нас в покое (120)
Несмотря на различные определения происходящих на...
Рейтинг лучших работодателей в Литве: у кого хотят работать (1)
За год в рейтинге лучших работодателей Литвы...
Карта ремонта дорог в Литве на 2019 год: какие участки лучше объезжать (1)
В 2019 году в Литве осуществляют 5 важных проектов по...