На востоке и на юге страны будет солнечно, без осадков. Днем в Аукштайтии воздух прогреется до 23–25, на юге Литвы - до 26 градусов.

В субботу усилится юго-восточный ветер, днем его порывы местами достигнут 15–16 м/с. Ночью уже будет облачно, но осадков не ожидается. Температура ночью составит 14–17 градусов, только на северо-востоке будет немного прохладнее.

В субботу днем увеличится облачность, однако вероятность осадков останется небольшой. Днем будет по-летнему тепло, местами снова ожидаются температурные рекорды. Воздух прогреется до 21–23 градусов на северо-востоке и до 24–26 на юго-западе. В тени!

Ночью на воскресенье ожидается переменная облачность, вероятность дождя невелика. Будет дуть юго-восточный ветер. Ночью будет 12–17 градусов тепла.

В воскресенье днем придет атмосферный фронт, ожидается высокая облачность. На юге после обеда пойдут дожди, а к вечеру осадки охватят и центральные районы. Прогнозируют сильные дожди, местами с грозами. Будет дуть юго-восточный ветер, скорость ветра 15 м/с. Станет немного прохладнее. На юге до обеда воздух прогреется до 20–22 градусов, а на севере до 22–24 градусов. На этом теплый период и закончится.

В понедельник погоду обусловит холодная часть циклона. Ночью во многих районах пойдут дожди. Ночью будет 9–14 градусов. Днем будет облачно и сыро, дождливой погода будет на севере. Воздух прогреется только до 14–18 градусов.

В ночь на вторник погода немного улучшится, а днем в Восточной Литве появятся дождевые облака. Ночью будет 6–11, днем 14–19 градусов тепла.