Летний понедельник завершится ливнем и градом

По данным страницы "Погода и климат Литвы", вечером ожидается гроза, сильный ветер, местами град. Наибольшая вероятность грозы на юге, юго-востоке и востоке страны.
Этот прогноз подтверждают и синоптики. По данным портала gismeteo.lt, днем местами воздух прогреется до 30 градусов, а вечером ситуация изменится.
"В небе соберутся облака, усилится ветер, ожидается гроза, сильный дождь, местами град", – сообщают синоптики.
Больше всего осадков ожидается на востоке и на юге страны. Спокойно будет только в Жемайтии.
"Во вторник ночью дожди пройдут во многих районах, однако наиболее интенсивные осадки прогнозируют на востоке и на юге страны, там местами ожидаются грозы, сильный ветер. Температура составит 14–19 градусов тепла.
Днем облачность снизится, местами возможны небольшие осадки. Будет тепло. В Вильнюсе, Каунасе и Паневежисе 24 градуса, в Шяуляй - 23, в Клайепде 21 градус тепла", – сообщает портал gismeteo.lt
О грозах ближайшей ночью сообщает и Литовская гидрометеорологическая служба. По словам синоптиков, местами во время грозы ветер поднимется до 20 м/с.
21 августа синоптики прогнозируют местами сильные дожди с грозами. Ночью будет 12–17, днем 17–22 градуса, сообщает meteo.lt.
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