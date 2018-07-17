Данные новейшего опроса, проведенного по заказу DELFI компанией Spinter tyrimai 19-27 июня, показали, что количество людей, положительно оценивающих правительство, снизилось на 4,7%. Если в мае таких было 32,4%, то в июне – 27,7%.

Отрицательно и скорее отрицательно деятельность правительства оценивают на 3,3% больше – число таких людей увеличилось с 61,6% в мае до 64,9% в июне. Тех, кто не знал, как ответить на этот вопрос в мае было 6%, а в июне – 7,4%.

Профессор университета им. Витаутаса Великого Лаурас Белинис сказал, что снижение на 4,7% невелико, поскольку допустимая погрешность результатов составляет 3,1%.

"Люди на реформы еще не отреагировали. Те проценты, реальное положение не отражают. Сейчас лето, большая часть людей смотрит футбол и развлекательные передачи", – сказал Белинис.

По его словам, реальное положение будет видно в октябре и ноябре.

"Тогда будут обсуждать вопросы, связанные с бюджетом. Кроме того, тогда все люди вернутся из отпусков и снова станут смотреть телевизор и следить за процессами", – сказал Белинис.

Глава Spinter tyrimai Игнас Зокас также заметил, что летом в рейтингах наблюдается определенный штиль.

"Уровень вовлечения людей невелик. Летом людей больше интересует урожай на огороде, чем телевизор", – сказал Зокас.

Рейтинг партий

В июне рейтинги партий изменились в пределах допустимой погрешности. Популярность Союза отечества-Христианских демократов Литвы в июне составляла 17,1%, в мае – 17,8%, Литовского союза крестьян и зеленых – соответственно – 15,4% и 16,2%, "Порядка и справедливости" – соответственно 8,2% и 7,4%.

Немногим больше было изменение рейтинга социал-демократов, которых возглавляет Гинтаутас Палуцкас - в июне 7,8%, а в мае 5,4%.

Рейтинг партии труда в июне был 6,7%, а в мае – 4,9%, Движение либералов все еще не дотягивает до 5% (в июне 4,6%, в мае – 3,8%), а социал-трудовиков – соответственно – 4,5% и 4,9%.

Рейтинг Избирательной акции поляков Литвы в июне 4%, а в мае – 3,9%, Литовской партии центра – соответственно – 2,9 и 3,1%.

За другую партию в июне намеревались голосовать 4,6%, а в мае – 4,4%. 14,2% и 16,9% не собирались голосовать, а соответственно – 10 и 11,3%.

Самый популярный премьер - по-прежнему Сквернялис

Во время опроса у респондентов спрашивали, кто из политиков или общественных деятелей лучше всего подходит на пост премьер-министра. Самым популярным остается нынешний премьер-министр Саулюс Сквернялис, которого в июне поддерживали 15,2%, а в мае – 14,9%.

На втором месте консерватор Габриэлюс Ландсбергис, которого поддержали 10,4% (в мае 11,5%).

Лидера "крестьян" Рамунаса Карбаускиса на этом посту в июне хотели бы видеть 6,9% (в мае 8,6%), депутата Альгирдаса Буткявичюса – соответственно 6 и 5,6%, экономиста Гитанаса Науседу – 5,4 и 5,8%.

За лидера Партии труда Виктора Успасских свой голос отдали в июне 4,9% (в мае 4,6%), европарламентария Вилия Блинкявичюте – 4,8% (5,2%), депутата Андрюса Кубилюса – 4% (4,4%), европарламентария Антанаса Гуогу – 2,3% (3,3%), лидера Движения либералов Эугениюса Гентвиласа – 2% (1,7%).

Компания Spinter tyrimai провела опрос 19-27 июня 2018 года по заказу портала DELFI. В опросе участвовали 1003 респондента в возрасте 18-75 лет.