Летнего тепла придется подождать: после солнечной субботы погода испортилась

В ночь на понедельник дожди пройдут в основном в восточных районах. В некоторых местах будет туман. Температура опустится до 4-9 градусов.
Также не удастся избежать дождя в первый день недели. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, а местами они будут сопровождаться грозами. Ветер будет нестабильным, средней силы. Во многих районах температура поднимется до 14-17, в некоторых местах до 18 градусов.
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