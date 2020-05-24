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Воскресный день был окутан дождевыми облаками. Во многих районах страны прошли кратковременные дожди.
Летнего тепла придется подождать: после солнечной субботы погода испортилась
© DELFI / Andrius Ufartas

В ночь на понедельник дожди пройдут в основном в восточных районах. В некоторых местах будет туман. Температура опустится до 4-9 градусов.

Также не удастся избежать дождя в первый день недели. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, а местами они будут сопровождаться грозами. Ветер будет нестабильным, средней силы. Во многих районах температура поднимется до 14-17, в некоторых местах до 18 градусов.

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