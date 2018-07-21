21 июля в Вильнюсе стояла знойная погода. Воздух прогрелся до 26 градусов. Жители и гости столицы вышли на улицы города.
© DELFI / Tomas Vinickas

Одни из них гуляли по Старому городу, другие уехали к озерам или отдыхали на берегах реки Вильняле в Бернардинском саду.

Фоторепортаж DELFI из знойного Вильнюса.

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