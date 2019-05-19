Летнее тепло местами приглушат дожди

Вчера регион Литвы залила жолгожданная влажность и очень тёплая тропическая воздушная масса. Температура везде подскочила до 23-27 градусов тепла, был и дождь с грозой, и град. Сегодня над территорией Литвы останется та же воздушная масса, однако погода будет разнообразной.
© DELFI / Karolina Pansevič

Северо-восточная часть страны окажется в области более высокого давления, однако здесь будет достаточно солнечно, вероятность дождя невелика. Будет дуть юго-восточный ветер средней силы. Максимальная температура воздуха сегодня достигнет 25-27°С, в северных районах местами – даже 28 градусов тепла.

В юго-западных районах страны большее влияние на погоду окажет область низкого давления, простирающаяся над Центральной Европой, кроме этого, неподалёку будет проходить атмосферный фронт. Здесь будет переменная облачность: утро достаточно солнечное, а в послеобеденное время соберутся кучевые облака, которые то там, то там прольются дождём, местами прогремит гроза. Ветер восточный, юго-восточный, средней силы, во время грозы местами возможны порывы. Днём ожидается 22-25 градусов тепла.

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В Вильнюсе вероятность дождя мала, максимальная температура – 25 градусов тепла.

В понедельник ночью будет переменная облачность. Местами, с большей вероятностью в юго-западных районах, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура останется летней – 12-17°С.

В понедельник днём кратковременные дожди с грозой ожидаются в южных, западных, центральных районах. Ветер юго-восточный, средней силы, однако во время грозы порывы его усилятся до 15 м/с. Днём будет душно и очень тепло, 24-28°С.

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