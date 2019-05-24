Лесники предупреждают, что опасность пожаров в Литве остается высокой

Литовские лесники говорят, что на большей части лесных территорий страны сохраняется высокая опасность пожаров, поэтому перед выходными жителей просят проявлять особую осторожность.
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Директор Государственного лесничества Марюс Пулкаунинкас говорит, что бдительность в лесах повышена, а ситуацию мог бы улучшить только длительный сильный дождь.

"Лес высох, так что нужен большой и длительный дождь. Кратковременный дождь на час или чуть дольше помогает лишь разово, нужно, чтобы пришел большой фронт", - сказал М. Пулкаунинкас в четверг BNS.

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В ближайшие дни пожароопасность самого высокого - пятого - уровня охватит более трети территории Литвы. Самая низкая пожароопасность - в западной части Литвы.

По данным Департамента противопожарной охраны и спасения, с января уже выгорело около 2,9 тыс. гектаров открытых территорий, горела преимущественно трава, в лесах пожары распространились на три гектара.

Представитель Департамента противопожарной охраны и спасения Гядиминас Шукшта говорит, что количество выгоревших площадей и пожаров на открытых территориях в этом году заметно больше, чем в прошлом году, и ситуация остается критической.

"Объявлена повышенная готовность: ограничены отгулы за дежурства, в сменах больше людей, отменены учения", - сказал Г. Шукшта.

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