Лесники предупреждают, что опасность пожаров в Литве остается высокой

Директор Государственного лесничества Марюс Пулкаунинкас говорит, что бдительность в лесах повышена, а ситуацию мог бы улучшить только длительный сильный дождь.
"Лес высох, так что нужен большой и длительный дождь. Кратковременный дождь на час или чуть дольше помогает лишь разово, нужно, чтобы пришел большой фронт", - сказал М. Пулкаунинкас в четверг BNS.
В ближайшие дни пожароопасность самого высокого - пятого - уровня охватит более трети территории Литвы. Самая низкая пожароопасность - в западной части Литвы.
По данным Департамента противопожарной охраны и спасения, с января уже выгорело около 2,9 тыс. гектаров открытых территорий, горела преимущественно трава, в лесах пожары распространились на три гектара.
Представитель Департамента противопожарной охраны и спасения Гядиминас Шукшта говорит, что количество выгоревших площадей и пожаров на открытых территориях в этом году заметно больше, чем в прошлом году, и ситуация остается критической.
"Объявлена повышенная готовность: ограничены отгулы за дежурства, в сменах больше людей, отменены учения", - сказал Г. Шукшта.
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