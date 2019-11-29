По данным лесничества, по всей Литве в 120 местах можно купить лесные елки и декоративные елки в горшках, а также еловые и сосновые ветки.
Жители могут купить выращенные в питомниках елки - обычные и серебристые, а также пихту, горную или черную сосну.
Лесничие призывают жителей не рубить елки в лесах - за это грозит штраф.
Как и каждый год, 19 декабря лесничие будут раздавать жителям еловые лапы бесплатно.
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