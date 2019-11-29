Государственное лесничество начинает торговлю елками.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По данным лесничества, по всей Литве в 120 местах можно купить лесные елки и декоративные елки в горшках, а также еловые и сосновые ветки.

Жители могут купить выращенные в питомниках елки - обычные и серебристые, а также пихту, горную или черную сосну.

Лесничие призывают жителей не рубить елки в лесах - за это грозит штраф.

Как и каждый год, 19 декабря лесничие будут раздавать жителям еловые лапы бесплатно.

Общество

Карбаускис поделился вестью о Сквернялисе: он на самом деле нуждается в поддержке

Рамунас Карбаускис 29 ноября в социальной сети...

Ивона Пузино Ивона Пузино

"Отец был рад моему выбору": военный профессионал Ивона советует литовским мужчинам служить и увидеть все своими глазами (2)

Глядя со стороны на Ивону, сложно предположить, что эта...

Лесничие в Литве начинают торговлю елками (1)

Государственное лесничество начинает торговлю елками.

Литва впервые избрана в Совет Организации по запрещению химического оружия

Министерство иностранных дел сообщило, что Литва...

Из-за парламентской гостиницы в поле зрения стражей этики попала еще одна депутат (5)

Депутат Агне Ширинскене пожаловалась в Комиссию по...

TOP новостей

Жители Вильнюса возмущены: во дворе дома строят многоквартирный дом (12)

В центре Вильнюсе , на ул. Пилимо, жители столкнулись со...

Ивона Пузино Ивона Пузино

"Отец был рад моему выбору": военный профессионал Ивона советует литовским мужчинам служить и увидеть все своими глазами (2)

Глядя со стороны на Ивону, сложно предположить, что эта...

Eurai

Преподаватели Вильнюсского университета рассказали о своих зарплатах (17)

Недовольные своими зарплатами преподаватели...

Карбаускис поделился вестью о Сквернялисе: он на самом деле нуждается в поддержке

Рамунас Карбаускис 29 ноября в социальной сети...

Из-за парламентской гостиницы в поле зрения стражей этики попала еще одна депутат (5)

Депутат Агне Ширинскене пожаловалась в Комиссию по...