Легендарные врачи тоже ошибаются: “коронавирус, ненамного страшнее обычного гриппа”

1) Интервью Леонида Рошаля появилось на страницах российской печати 3 марта нынешнего года. Вскоре после этого власти России приступили к вводу ограничений, направленных на контроль распространения пандемии коронавируса.
2) На первом этапе заболевания симптомы нового коронавируса SARS-CoV-2 можно легко спутать с проявлениями гриппа и простуды. Но различия есть и они довольно существенные, с ними можно ознакомиться на инфографике наших коллег из германской новостной службы Deutsche Welle:
3) Русская служба BBC в середине августа сообщила, что “потеря обоняния, которая может сопровождать Covid-19, сильно отличается от того, что люди порой испытывают при обычной простуде или гриппе. Об этом с уверенностью заявляют теперь европейские исследователи, изучившие опыт пациентов, переживших коронавирус, и опубликовавшие результаты своей работы в журнале Rhinology. В ходе исследования руководитель группы из Университета Восточной Англии, профессор Карл Филпот отобрал группу из 30 добровольцев: 10 были больны коронавирусом, еще 10 страдали от простуды, и последняя десятка было совершенно здорова. У пациентов с Covid-19 потеря обоняния наблюдалась особенно ярко. Они с трудом различали запахи и вовсе не могли отличить сладкое от горького”.
4) Всемирная организация здравоохранения еще в том же самом марте, когда появилось высказывание Леонида Рошаля заявила, что:
“Вспышка инфекции COVID‑19 продолжается, и ее уже не раз сравнивали со вспышкой гриппа. Обе инфекции относятся к группе респираторных, тем не менее существуют важные различия с точки зрения вирусных возбудителей и их распространения. Согласно последним данным, репродуктивное число, то есть количество лиц, которых может заразить один больной, при COVID‑19 находится в диапазоне от 2 до 2,5, что выше, чем при гриппе. Смертность при COVID‑19, вероятно, выше, чем при гриппе, особенности сезонном гриппе. Истинный коэффициент смертности в настоящее время определен неточно, однако, по имеющимся сведениям, летальность (то есть количество умерших, отнесенное к числу зарегистрированных случаев заболевания) колеблется в пределах 3–4%, а доля умерших от инфекции (количество умерших, отнесенное к числу лиц с инфекционными заболеваниями) ниже. Смертность при сезонном гриппе обычно находится на уровне до 0,1%. Тем не менее, смертность в значительной степени зависит от доступа к медицинской помощи и ее качества”.
5) Сам Леонид Рошаль в своем интервью российской версии международного издания Forbes, которое появилось на страницах издания в начале августа, высказывался о коронавирусе так. :
“Чем меньше контактов, тем меньше заболеваемость, чем выше знание и использование простых противоэпидемиологических правил, ну, например, ношение масок, перчаток, обработка рук и предметов, тем и заболеваемость меньше. Говорю прямо, мне 87 лет, и если бы я не пережил изоляцию и не носил бы маски, я бы вам интервью уже не мог дать и мог бы помахать откуда-то сверху. Если бы я заболел в самом начале инфекции, возможность выжить у меня была бы гораздо меньше. Надо один раз посмотреть на больных, которые умирают, чтобы понять, что это не шутки”.
Источники:
Коронавирус, простуда, грипп: как отличить симптомы?
Коронавирус: потеря обоняния и вкуса отличается от обычной простуды и гриппа
Coronavirus Disease 2019 vs. the Flu; hopkinsmedicine.org
Similarities and Differences between Flu and COVID-19; cdc.gov
Коронавирус и грипп: как защититься от двойной угрозы?
Всемирная организация здравоохранения: Вопросы и ответы: сходства и различия возбудителей COVID‑19 и гриппа
Коронавирус в России: Рошаль назвал пандемию репетицией биологической войны; bbc.com
«Это репетиция биологической войны»: врач Леонид Рошаль об уроках и последствиях пандемии; forbes.ru
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Витаутас Ландсбергис оценил инициативы Макрона в связи с Россией: главы стран не должны опускаться до такого (296)
Главы государств не должны доходить до такого, когда...
Премьер Литвы опроверг слухи о введении карантина с 16 октября (16)
В обществе и в социальных сетях распространяют слухи о...
Опрос перед выборами в парламент Литвы: идет ожесточенная борьба (99)
До парламентских выборов в Литве времени осталось...
Глава Государственной комиссии: некоторые независимые поставщики вводят будущих клиентов в заблуждение (9)
В Литве начался процесс либерализации рынка...
За последние сутки в Литве установили 115 случаев коронавируса (23)
За последние сутки в Литве установили 115 новых случаев...