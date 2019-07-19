Швянтои сейчас изменился, но легендарные деревянные домики остались прежними. Журналисты "Дня на DELFI" побывали на этом курорте. Не только побывали, но и поставили перед собой задачу провести в таком домике хотя бы одну ночь.

В домике встретила знакомая с детства картина – несколько кроватей, деревянные стулья и окна, белые занавески и холодильник. Кажется, есть все необходимое, но как же удобства? Их нет. Именно поэтому Швянтои дышит ностальгией.

"Здесь и вид и запах как в 1988 году", – сказал Арнас. Кристина заметила, что проводила в таком домике почти все лето и ей это нравилось.

А то, что в туалет и в душ надо было идти дальше, никого не удивляло. Одна из причин, по которой люди выбирают такие домики - дешевизна. Еще несколько лет назад брали 4-5 евро с человека в сутки. Сейчас цены выросли до 5-7 евро.

Несмотря на то, что отдыхающих в основном привлекают Паланга и Клайпеда, Швянтои дышит ностальгией, поэтому и здесь летом людей бывает немало.

Правда, не все отдыхающие довольны тем, что домики не изменились.

"Это домики, появившиеся при русских, не изменились. Конечно, плохо, что не изменились", – сказал отдыхающий.

"Пройдите через мост и увидите, какие там домики", – показал мужчина на дома, которые отличаются более роскошным убранством и удобствами.

Другой отдыхающий вспоминал, что в детстве один туалет был на 20 таких домиков.

"Сейчас не поехал бы", – сказал он, отвечая на вопрос, поехал бы он сейчас отдыхать в таком доме.

Мнения бывают разные. Одни говорят, что едут в Швянтои, потому что там дешево, другие считают, что это самый лучший курорт.

"Всего здесь достаточно, важно, чтобы было, где поесть и переспать", – сказала одна женщина.

Она заметила, что Швянтои вызывает у нее много приятных воспоминаний, поэтому отдых для нее в таком домике - одно удовольствие. Женщина приехала в Швянтои с семьей и сказала, что едет в Палангу только в тех случаях, когда хочется более шумной обстановки.

"Ностальгия. Мы остановились в домике без удобств, но зато мы можем дольше здесь пожить. Есть и туалет и душ, только надо пройти немного дальше. Мы экономные люди, хотим провести здесь недельку. Многие конечно приезжают лишь на 1-2 дня, но нам здесь нравится. Сложно сказать, какие люди сюда приезжают, но я из тех, кто привязан к Швянтои и в Палангу не ездит", – сказала женщина.

На вопрос как они с семьей проводят отпуск в Швянтои, она сказала, что все зависит от погоды. Если погода хорошая, то идут на пляж, а если плохая - путешествуют, ездят, на другие курорты, например, в Палангу.

"Просыпаемся, завтракаем, идем к морю, если погода плохая, отправляемся в путь", – сказала женщина.

Она заверила, что отдыхом в Швянтои довольна, поэтому не понимает, зачем ехать за границу.

"Зачем мне ехать в Турцию, если мне хорошо в Швянтои", – сказала DELFI женщина.

Домики можно увидеть в видеорепортаже.