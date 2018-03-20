По словам профессора Вильнюсского университета, это не была идея министра социальных дел и труда Линаса Кукурайтиса.

"Казалось, что не все поймут суть, но люди понимают, что были увеличены налоги для родителей, а это противоречит обещанию правящих снижать налоги для тех граждан, которые воспитывают детей. Это была некрасивая игра", - сказал Лазутка, который год работал советником Кукурайтиса и в январе ушел с этой должности.

- Правда ли, что Литва - единственная страна в ЕС, в которой нет налоговых льгот для родителей?

- Не могу сказать, что единственная, но обычно налоги зависят от состава семьи, от того, есть ли у людей дети и другие иждивенцы. Это условие соблюдения социальной справедливости.

Если у человека есть дети, устанавливают необлагаемую налогами сумму или иным способом снижают налоговое бремя.

Везде оказывают поддержку людям, воспитывающим детей. Да, такого как у нас сейчас, что не учитывают состав семьи, нигде нет.

Только ли в Литве нет льгот для воспитывающих детей родителей, нужно проверить. В какой-нибудь Болгарии или других интересных посткоммунистических странах всякое бывает, как и у нас. Но на Западе - в практике есть налоговые льготы для тех, у кого есть иждивенцы.

- Как вы лично оцениваете упразднение налоговых льгот в обмен на введение "детских" денег?

- Я вероятно не раскрою гостайну, сказав, что тогда был советником министра и видел, как все происходило.

Сейчас Кукурайтиса ругают за то, что запаздывают выплаты "детских" денег, но он выступал как раз против отказа от налоговых льгот.

Предлагалось ввести "детские" деньги как дополнительное средство.

- Министр был за или против упразднения налоговых льгот?

- Он был за то, чтобы оставили налоговые льготы, а на детей еще выплачивали "детские" деньги.

Это было и в программе "крестьян". Но сейчас два этих момента не согласованы.Обещали, что те, у кого есть дети, будут платить меньше налогов, а в другой части программы указывалось, что введут "детские" деньги.

Поскольку на это потребовалось бы больше денег, министр финансов предложил соломоново решение - большей части людей отдать те же деньги в виде "детских" денег, лишив налоговых льгот. Иными словами - одной рукой забрали налоги, другой - дали "детские" деньги.

Казалось, не все поймут, в чем дело, но люди поняли, что так увеличились налоги для тех, у кого есть дети (...).

Некрасиво сыграли.

- Какие способы поддержки родителей одобрили бы вы?

- Необлагаемый налогами минимум - дополнительный и хороший инструмент помощи семьям, поскольку побуждает родителей больше зарабатывать.

Конечно, это не помогает тем, кто не работает или зарабатывает мало, но им можно выплачивать "детские" деньги.

Я считают, что необлагаемый налогами минимум и "детские" деньги друг другу не мешают.

Можно было бы сказать, что зарабатывающие люди в таком случае будут пользоваться двойной помощью, но тут можно использовать третий инструмент - прогрессивные налоги.