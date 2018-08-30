Минобороны РФ объявило, что 11-15 сентября проведет масштабные военные учения "Восток 2018". В учениях, согласно официальным данным, примут участие около 300 000 военных и 36 000 единиц военной техники.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что эти учения, которые пройдут в Сибири и на Дальнем Востоке, будут масштабнее известных советских учений "Запад-81". Тогда в учениях приняли участие 100 000–150 000 военных СССР и стран Восточного блока.

Западные СМИ цитируют слова первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Франца Клинцевича, который открыто заявил, что "Восток 2018" нужны "чтобы остудить горячие головы в США".

Старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс сказал порталу LRT.lt, что сами по себе военные учения в России - "Восток", "Запад", "Юг" и др. - не представляют собой ничего неожиданного, они проводятся регулярно. Но "Восток 2018" отличаются огромным числом участников и техники.

"Не только "Восток 2018" или конкретные сценарии нападения, которые постоянно отрабатывают во время учений, но и все происходящее в России, очевидно показывает, что Россия готовится к войне с Западом. Не к гибридной, а открытой "настоящей" войне, с использованием танков и ракет", – считает Лауринавичюс.

По его мнению, "Восток 2018" показывает, что Россия серьезно и интенсивно готовится к такому сценарию, поэтому масштаб этих учений должен вызвать еще больше беспокойства, чем учения "Запад 2017", которые проходили у границ Литвы.

Он подчеркивает: это не означает, что такая война обязательно случится и она неизбежна. Но необходимо отметить и понять, что Россия последовательно и систематически готовится к военному конфликту с Западом, с НАТО. Такова, по словам Лауринавичюса, цель российской военной реформы, а учения – только составная часть этих реформ и часть общей военной подготовки.

По мнению экспертов, Россия не обязательно во время учений на востоке страны будет отрабатывать сценарий для этого региона. Все российские учения, независимо от места их проведения, надо оценивать как часть общей подготовки России к военному конфликту, а не как "знак" для того или иного региона.

По его словам, все Западные страны и их союзники являются возможными мишенями России. Россия представляет угрозу для всего Запада как бастиону либеральной демократии.

"Рассматривается именно возможный конфликт с Западом, а отрабатывать могут все, что можно придумать. Я не думаю, что эти учения и число военных как-то связаны с попыткой России отразить какую-либо конкретную угрозу или даже планировать агрессивные действия, скажем, в отношении Японии или другой страны региона", – считает Лауринавичюс.

Он считает, что "Восток 2018", как и другие российские военные учения, не стоит связывать с конкретными политическими событиями в мире. Учения - часть долгосрочного процесса, Но Россия всегда использует их в целях пиара и пропаганды.

"Восток 2018" – отличный способ продемонстрировать, что Россия своей военной мощью якобы практически нагнала или скоро нагонит США, однако, по мнению Лауринавичюса, это не имеет ничего общего с реальностью.