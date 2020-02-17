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По поводу строительства вблизи границы с Литвой, в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич сказала, что человечество не усвоило уроки Чернобыля.
Svetlana Aleksijevič
Svetlana Aleksijevič
© Reuters / Scanpix

"Когда я узнала о строительстве БелАЭС, для меня стало очевидно, что человечество не усвоило уроки Чернобыля, и я в очередной раз поняла, что те, кто это задумал и это осуществляет, совершенно не приняли в расчет уроки Чернобыля", – сказала С. Алексиевич.

На состоявшемся в сейме Литвы в субботу первом съезде Движения против БелАЭС состоялся сеанс телефонной связи с известной белорусской писательницей.

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"Я бы хотела сказать, что я писатель, я написала книгу "Чернобыльская молитва" о Чернобыле, о его зоне, которую я исходила вдоль и поперек. И мне было совершенно ясно, что эти технологии идут вразрез с нашей моралью, психологией, ценностями, потому что я видела землю, с которой человек уже ушёл и вернётся, возможно, лишь спустя много, много столетий", – сказала лауреат Нобелевской премии.

Она также добавила, что БелАЭС является "раздражающим элементом" со стороны Кремля, а Москва считает, что держит Беларусь "на коротком поводке".

"Мне кажется, что да, такой раздражающий элемент всегда имеет место. Особенно в политике Кремля. Особенно Кремль любит раздражать тех, с которыми не может расправиться, к которым не может прийти с военной техникой, как это было на Донбассе", – сказала С. Алексиевич.

"Кремль считает, что держит нас на коротком поводке", – сказала она.

С. Алексиевич ранее не раз критиковала строительство АЭС вблизи Литвы.

Белорусская писательница в 2015 году была удостоена престижной Нобелевской премии по литературе.

ru.DELFI.lt
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