"Латвия не будет терпеть пропаганду Кремля на своей территории, и это ясный сигнал для недружеских стран и сил – мы защищали и будем защищать свое информационное пространство", - сказал заместитель председателя NEPLP Иварс Аболиньш.

Нарушения констатированы в передачах "Россия РТР" "Вечер с Владимиром Соловьёвым" и "60 минут" (ведущие - Ольга Скабеева и Евгений Попов).

Например, в передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 22 мая 2018 года, ведущий недвусмысленно и неоднократно обращает враждебные высказывания против части жителей Украины. Точнее, руководитель передачи указывает, что часть украинцев (бандеровцев) следует повесить и расстрелять. Кроме того, ведущий Владимир Соловёв называет часть украинцев нацистами, антисемитами и бандитами. 11 января 2018 года в передаче "60 минут" многократно констатированы призывы Владимира Жириновского к осуществлению военных действий на территории Украины, он многократно возбуждает ненависть к украинцам, отмечая, что украинцы - негодяи и бандиты.

"Неважно, против какой страны или народа направлены ненависть или разжигание войны, это грубое нарушение закона, против которого NEPLP будет действовать с соответствующей суровостью", - сказал член NEPLP Патрик Грива.

Совет подчеркивает, что цель и задача ограничения ретрансляции – мотивировать иностранное электронное средство массовой информации в дальнейшем соблюдать закон Латвии. Исходя из этой цели, также выбран соразмерный период приостановки вещания – три месяца.

"Существенным и акцентируемым является тот факт, что в условиях гибридной войны рупор пропаганды Кремля, за которым стоят огромные финансовые ресурсы, разместил свои инструменты в разных странах. Об этом свидетельствует факт, что программа "Россия РТР" зарегистрирована в Швеции (то есть в Европейском союзе), а не в России", - говорится в сообщении NEPLP.

Поэтому NEPLP направил уведомления Европейской комиссии и Регулятору СМИ Королевства Швеции (Swedish Press and Broadcasting Authority) о констатированных нарушениях директивы и закона об электронных средствах массовой информации , а также проинформировал о возможности найти подходящее для сторон решение в случае повторных нарушений. Кроме того, NEPLP информировал стороны о намерении ограничить ретрансляцию программы "Россия РТР" в Латвии. Перед принятием решения NEPLP провел ряд консультаций и обратился к латвийским и международным экспертам. Центр исследований политики Восточной Европы в своем заключении констатировал, что присутствующая в одной из передач пропаганда направлена на разжигание ненависти к жителям Украины.

Грива подчеркнул для компании Lattelecom, в которой государству принадлежит контрольный пакет, получение прибыли не может быть более важной целью, чем госбезопасность.

"Понятно, что машинерия пропаганды Кремля после этого случая не остановится. Государству необходимо внести изменения в формирование пакета телеканалов, предлагаемых компанией, Lattelecom, чтобы оно соответствовало национальным интересам Латвии и определило, что целью деятельности Lattelecom на конкретном рынке является не получение прибыли, а создание сбалансированного пакета телеканалов, который соответствуют интересам национальной безопасности. Мы должны требовать особого регулирования для стран Балтии и всеми силам защищать наших людей от информационных атак Путина. Враждебные по отношению к Латвии силы должны понимать, что мы дадим решительный отпор и речи ненависти, и разжиганию войны. И если "Россия РТР" или любой другой телеканал после этого предупреждения не поймут, наши действия будут немедленными и более жесткими", – сказал Аболиньш.

Запрет вступит в силу на следующий день после официальной публикации в Latvijas Vēstnesis.