Ландсбергис пришел голосовать с супругой Аустеей и совершеннолетним сыном Аугустасом.

"Все очень просто, я голосовал за кандидата, у которого есть хребет, мудрость, чувство юмора, и которому нравится Metallica", - сказал Ландсбергис. Он считает, что нового президента ждет масса вызовов.

"Уже сегодня видно – правящее большинство разбрасывает ультиматумы, уже в понедельник оно грозилось вовлечь всех в долгий процесс выяснений, есть ли в Литве правящее большинство, люди, которые берут на себя ответственность в парламенте. Конечно, задача нового главы - сплотить всех для общей работы до ближайших выборов. Может быть и дилемма досрочных выборов", – сказал Ландсбергис, упомянув и социальные вызовы.

Лидер партии сказал, что СО представили документ с тремя возможными сценариями на случай ухода "крестьян" из власти.

DELFI напоминает, что лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис грозился это сделать, если Саулюс Сквернялис не пройдет во второй тур, а "крестьяне" не получат большинство голосов на выборах в Европарламент.

Ландсбергис не участвовал в референдуме по вопросу сокращения членов парламента. Консерваторы уже загодя распространили рекомендации игнорировать этот референдум.

Ландсбергис считает, что этот референдум может стать одной из причин, по которой не состоится референдум по вопросу двойного гражданства.

"Я с 2016 г. за этот референдум. Я думаю, что право на гражданство не должно быть ограничено законом", – сказал Ландсбергис.