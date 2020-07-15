aA
Председатель Верховного совета-Восстановительного сейма, председатель Союза против БелАЭС в Островце профессор Витаутас Ландсбергис сказал, что пока практически ничего не делают, чтобы остановить запуск БелАЭС.
Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis
© DELFI / Josvydas Elinskas

Поэтому профессор призывает граждан в четверг прийти на митинг к президентскому дворцу.

"Афера, связанная с порабощением Литвы через БелАЭС приближается к кульминационному перелому. Или нас поработит через электроэнергию старая энергетическая Российская империя, или устоим. Тут особенно важно принципиально соблюдать закон – не покупать это нечистое электричество, не финансировать островецкую аферу и не отдавать Кремлю нашу Круонис. На установки президента могут влиять пророссийские предприниматели – поклонники Островца и в Литве и в Латвии, которая стала спутником Москвы", – писал в фейсбуке Ландсбергис.

Статьи по теме:
Президент созывает Госсовет по обороне в связи со скорым стартом БелАЭС  (4)
Президент: Круонисская ГЭС не будет использоваться для резервных нужд БелАЭС  (16)

Профессор призывает соотечественников собраться на митинг на площади С.Даукантаса.

"Не известно, сколько хитрых советников Островца соберутся вокруг президента, чтобы добиться его согласия на капитуляцию. Давайте поддержим президента, чтобы он мог сопротивляться. Литовские политзаключенные и ссыльные в четверг проведут митинг на площади С.Даукантаса в 14.30 ч. Все законно, Литва хочет жить. Давайте придем все вместе", – писал профессор.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Витаутас Ландсбергис: оказывать сопротивление или кротко лечь под БелАЭС? (255)

Профессор Витаутас Ландсбергис на заседании Союза...

Президент: Литва прилагает максимальные усилия по бойкоту электроэнергии с БелАЭС (80)

Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что...

Если руководство Беларуси будет преследовать оппонентов - Литва может пересмотреть отношения (51)

Если белорусское руководство будет стремиться...

TOP новостей

За небольшую зарплату работать невыгодно: жители Литвы живут на пособия (78)

Служба занятости Литвы фиксирует рекордный уровень...

Новые данные деклараций: самые богатые депутаты - Карбаускис, Брадаускас и Ландсбергис (34)

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) представила...

Ландсбергис призывает поддержать президента и прийти на митинг (46)

Председатель Верховного совета-Восстановительного...

В Вильнюсе протестовали курьеры по доставке еды Bolt Food: наша зарплата около 900 евро (12)

15 июля в Вильнюсе состоялась акция протеста курьеров...

Имущество семьи президента Литвы - недвижимость, есть долг на сумму 100 000 евро (6)

Большую часть имущества президента Литвы Гитанаса...

|Maža didelių žinių kaina