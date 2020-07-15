Поэтому профессор призывает граждан в четверг прийти на митинг к президентскому дворцу.

"Афера, связанная с порабощением Литвы через БелАЭС приближается к кульминационному перелому. Или нас поработит через электроэнергию старая энергетическая Российская империя, или устоим. Тут особенно важно принципиально соблюдать закон – не покупать это нечистое электричество, не финансировать островецкую аферу и не отдавать Кремлю нашу Круонис. На установки президента могут влиять пророссийские предприниматели – поклонники Островца и в Литве и в Латвии, которая стала спутником Москвы", – писал в фейсбуке Ландсбергис.

Профессор призывает соотечественников собраться на митинг на площади С.Даукантаса.

"Не известно, сколько хитрых советников Островца соберутся вокруг президента, чтобы добиться его согласия на капитуляцию. Давайте поддержим президента, чтобы он мог сопротивляться. Литовские политзаключенные и ссыльные в четверг проведут митинг на площади С.Даукантаса в 14.30 ч. Все законно, Литва хочет жить. Давайте придем все вместе", – писал профессор.