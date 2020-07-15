Поэтому профессор призывает граждан в четверг прийти на митинг к президентскому дворцу.
"Афера, связанная с порабощением Литвы через БелАЭС приближается к кульминационному перелому. Или нас поработит через электроэнергию старая энергетическая Российская империя, или устоим. Тут особенно важно принципиально соблюдать закон – не покупать это нечистое электричество, не финансировать островецкую аферу и не отдавать Кремлю нашу Круонис. На установки президента могут влиять пророссийские предприниматели – поклонники Островца и в Литве и в Латвии, которая стала спутником Москвы", – писал в фейсбуке Ландсбергис.
Профессор призывает соотечественников собраться на митинг на площади С.Даукантаса.
"Не известно, сколько хитрых советников Островца соберутся вокруг президента, чтобы добиться его согласия на капитуляцию. Давайте поддержим президента, чтобы он мог сопротивляться. Литовские политзаключенные и ссыльные в четверг проведут митинг на площади С.Даукантаса в 14.30 ч. Все законно, Литва хочет жить. Давайте придем все вместе", – писал профессор.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
За небольшую зарплату работать невыгодно: жители Литвы живут на пособия (78)
Служба занятости Литвы фиксирует рекордный уровень...
Новые данные деклараций: самые богатые депутаты - Карбаускис, Брадаускас и Ландсбергис (34)
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) представила...
Ландсбергис призывает поддержать президента и прийти на митинг (46)
Председатель Верховного совета-Восстановительного...
В Вильнюсе протестовали курьеры по доставке еды Bolt Food: наша зарплата около 900 евро (12)
15 июля в Вильнюсе состоялась акция протеста курьеров...
Имущество семьи президента Литвы - недвижимость, есть долг на сумму 100 000 евро (6)
Большую часть имущества президента Литвы Гитанаса...