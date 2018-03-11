В воскресенье на торжественном заседании в парламенте показали сделанную в больнице видеозапись с участием Ландсбергиса.

В своем выступлении он напомнил решение Страсбургского суда (Европейского суда по правам человека, ЕСПЧ) о том, что Литва необоснованно признала убийства партизан геноцидом.

ЕСПЧ в 2015 г. объявил, что бывший сотрудник госбезопасности Витаутас Василяускас необоснованно был осужден за геноцид партизан.

"В путанице софистской казуистики Литва потерпела недопустимое политическое поражение, ЕСПЧ в ходе голосования постановил, что Василяускас не виновен в геноциде, поскольку сопротивление в Литве не было всеобщим явлением", – сказал Ландсбергис.

"Василяускас одержал победу над озадаченной Литвой. Я думаю, литовские юристы-знатоки конституции, не те, кто клепает доктрины и их чтит, должны вернуться к этому вопросу. Думайте, молодежь, ЕСПЧ - это не господь Бог. Поработайте, историки литовского права, поработайте, исправители поврежденного фундамента", – сказал он.

"Хуже всего, что в судебной практике смешались преступления против человечности и геноцид, обвиняемые и иногда даже осужденные за коммунистический геноцид жителей Литвы, "Литва будет без литовцев" - такой была цель, нашли способ оспорить, заявить о своей невиновности, методами софистских выводов: "Да, убивал, но это не геноцид", – продолжил Ландсбергис.

После решения ЕСПЧ Верховный суд Литвы в 2016 г. отменил приговор в отношении Василяускаса.

Суд обратил внимание на то, что обвинения были неверно сформулированы: мужчину обвиняли в геноциде партизан.